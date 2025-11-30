EEUU.- AMP.- Al menos cuatro muertos y diez heridos por un tiroteo en una fiesta infantil de cumpleaños en California

November 28, 2025, San Jose, California, United States: Police officers from multiple police departments respond to the shooting at Westfield Valley Fair shopping mall. Shoppers are escorted out of Westfield Valley Fair after a Black Friday shooting that - Europa Press/Contacto/Michael Ho Wai Lee

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas muerto y diez han resultado heridas este pasado sábado tras un tiroteo en la ciudad de Stockton, en el norte del estado norteamericano de California, en el que habrían sido alcanzados menores de edad.

Los disparos se habrían producido en torno a las 18.00 del sábado durante una reunión familiar --el teniente de alcalde de Stockton, Jason Lee, ha confirmado que se estaba celebrando un cumpleaños infantil-- dentro de un establecimiento de comida rápida.

La investigación preliminar sugiere que el incidente fue un ataque selectivo, según la agente de información pública Heather Brent, al 'Los Angeles Times'.

Las fuerzas policiales todavía no han identificado al autor de los hechos y el Fiscal de Distrito del Condado de San Joaquín, Jon Freitas, ha pedido a "cualquiera que tenga información sobre este individuo" que la haga llegar a las autoridades "inmediatamente", en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CBS News.

Los testigos, por su parte, han descrito como posible autor de los disparos a un individuo que apareció solo en el lugar, de 1,68 metros de altura y con pantalones negros, según informes policiales. Un residente de la zona declaró a ABC10 que escuchó varias ráfagas de disparos.

"Este es el fin de semana de Acción de Gracias. Es cuando las familias se reúnen, celebran, comparten recuerdos y se dan cariño. Y, lamentablemente, esta noche, el cielo es un poco más grande con las personas, niños y adultos que, lamentablemente, no sobrevivieron", ha declarado ante los medios la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi.

De igual manera que el fiscal, la regidora ha pedido al colaboración ciudadana para detener al autor. "Tenemos trabajo que hacer, y este tipo de violencia, este tipo de violencia, repito, vuelve a ocurrir. Nuestra ciudad es mejor que esto", ha concluido.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newson, se encuentra también coordinando los trabajos de investigación junto con otras agencias federales y locales.