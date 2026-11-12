Al menos dos muertos y 17 heridos tras el derrumbe de un edificio en el distrito neoyorquino de Brooklyn

Un edificio se derrumba en el distrito neoyorquino de Brooklyn. - EUROPA PRESS

Entre los afectados figuran siete menores de edad, mientras los servicios de emergencias rastrean los escombros en busca de más víctimas

Los Bomberos advierten de una operación "extremadamente peligrosa" debido a la inestabilidad de la zona y al riesgo de un nuevo colapso

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras 17 han resultado heridas tras el derrumbe de un edificio residencial de tres plantas este miércoles en el barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, según ha confirmado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y los servicios de emergencia de la ciudad en una rueda de prensa tras el suceso.

El colapso de la estructura se ha producido pasadas las 16.00 horas (hora local) en las inmediaciones del cruce entre las avenidas Bedford y Flatbush, tras ceder el edificio sobre la zanja de excavación de una obra colindante en la que había trabajadores en activo.

La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés), Lillian Bonsignore, ha detallado que del total de 19 personas afectadas, 12 se encuentran estables, cuatro presentan pronóstico crítico y dos han perdido la vida, además de un bombero que ha sufrido heridas leves.

Bonsignore ha precisado que siete de los afectados son menores de edad, si bien los equipos de rescate mantienen la prudencia a la espera de conocer el balance definitivo, dado que la cifra de víctimas "podría cambiar de un minuto a otro".

"Esta será una operación prolongada. No sabemos cuántas personas siguen en la zona del colapso (...). Los equipos están realizando un trabajo peligroso y heroico, retirando escombros cuidadosamente en equipo para no herir a los pacientes ni a sí mismos", ha explicado la responsable de Bomberos.

TEMOR A UN SEGUNDO DERRUMBE

Por su parte, el jefe del FDNY, John Esposito, ha advertido de que la operación es "extremadamente peligrosa" debido a la inestabilidad de la zona cero y al riesgo latente de que se produzca "un colapso secundario" del edificio adyacente que permanece parcialmente en pie.

Un contingente de 250 efectivos del cuerpo de bomberos, apoyados por unidades caninas y personal del NYPD (Departamento de Policía de Nueva York), de la Cruz Roja y del Departamento de Edificios (DOB, por sus siglas en inglés), trabajarán ininterrumpidamente "durante varios días" en la retirada progresiva de los escombros hasta alcanzar los cimientos y descartar la presencia de más víctimas.

En cuanto a las causas del siniestro, el responsable del Departamento de Edificios (DOB) ha adelantado que la constructora del solar contiguo se encontraba realizando trabajos de excavación en el momento del colapso. Aunque los promotores tenían aprobado un plan para levantar un inmueble de tres plantas, habían presentado recientemente documentación para erigir un bloque de nueve alturas, un permiso que "aún no había sido aprobado".

El edificio residencial siniestrado, que constaba de cuatro apartamentos y fue construido en 1930, se vino abajo sobre el solar aledaño, sobre el cual el Ayuntamiento neoyorquino ya había emitido en marzo una orden de paralización y una multa de 10.000 dólares (9.000 euros) tras constatar demoliciones no autorizadas.

Ante la gravedad del suceso, la Oficina de Manejo de Emergencias (NYCEM) y la Cruz Roja han habilitado un centro de recepción para los residentes afectados y desplazados en Flatbush Avenue, vía que permanecerá cerrada al tráfico de forma indefinida mientras duren los trabajos de desescombro y la investigación pericial.