EEUU.- AMP.- Al menos un muerto y un herido en un tiroteo en la Universidad de Kentucky (EEUU)

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otra ha resultado herida de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar en la Universidad de Kentucky, ubicada en la capital del estado homónimo, Fráncfort, según un balance proporcionado por las autoridades locales.

La Policía de la ciudad estadounidense ha informado a través de la red social Facebook que la persona herida ha sido hospitalizada en estado crítico, mientras que un sospechoso se encuentra bajo custodia.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha señalado que se trata de "un incidente aislado, no un tiroteo masivo", aclarando que el sospechosos "ha sido arrestado y no existe una amenaza en curso".

"La violencia no tiene cabida", ha manifestado antes de dedicar unas palabras a las familias afectadas y a los estudiantes. "Recemos también por un mundo donde estas cosas no sucedan. Gracias a nuestras valientes fuerzas de seguridad que han actuado con rapidez para proteger a nuestra gente", ha añadido.

Minutos antes, la Policía de la ciudad estadounidense había indicado que había "asegurado el campus", que se encuentra cerrado "hasta nuevo aviso", después de haber respondido a un incidente "relacionado con un agresor activo" sobre las 15.35 horas (hora local).