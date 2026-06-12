EEUU.- AMP.- Al menos un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas (EEUU)

May 30, 2026, Houston, Texas, USA: During a "Stand up to Abbott" protest, a Houston police officer cools the engine of his car in front of the CoreCivic Houston Processing Center, Saturday, May 30, in Houston, Texas. - Europa Press/Contacto/Matthew Guzman

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al una persona ha muerto y otras once han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en la ciudad de Midland, en el estado de Texas, cuyo autor ha fallecido, según han indicado las autoridades locales estadounidenses.

"Tenemos once víctimas confirmadas hasta el momento. Hay al menos una víctima que ha fallecido en el lugar de los hechos", ha declarado la alcaldesa Lori Blong en una rueda de prensa en la que ha trasladado que sus "pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias".

Posteriormente, en sus redes sociales la alcaldesa ha señalado que "la situación de tiroteo ha concluido y se ha confirmado la muerte del autor de los disparos".

Nueve personas han sido trasladadas al Hospital Midland Memorial: cuatro de ellas han requerido cirugía mientras que las otras cinco se encuentran estables, según ha confirmado el centro a la cadena CBS News. De acuerdo a las informaciones de la NBC News, una décima víctima ha sido ingresada en el Hospital Odessa.

Por su parte, el Departamento de Policía de la localidad ha informado en sus redes sociales de que la zona del tiroteo "permanece acordonada y no ha sido despejada" y que las carreteras aledañas permanecerán cerradas "durante un tiempo mientras prosigue la investigación" y ha pedido a la población que evite desplazarse por el área perimetrada.

Poco antes, el cuerpo ha relatado que sus "agentes escucharon disparos provenientes" de un edificio en el que se habría atrincherado el tirador "y actuaron con rapidez para asegurar y despejar la zona". "Se desplegaron unidades blindadas y otras agencias colaboraron en la respuesta", ha agregado sin dar más detalles.