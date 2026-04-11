EEUU.-AMP.- La misión Artemis II de la NASA regresa a la Tierra tras el primer viaje lunar en más de 50 años

La misión Artemis II de la NASA, a bordo de su nave espacial Orion, regresa a la Tierra - NASA

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La misión Artemis II de la NASA ha concluido con éxito este viernes tras el regreso a la Tierra de su tripulación, que ha amerizado en el océano Pacífico frente a la costa de California (Estados Unidos) después de completar un histórico viaje alrededor de la Luna.

La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, ha descendido a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.

Durante la reentrada en nuestro planeta, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha soportado condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, ha destacado que los sistemas críticos de la misión han funcionado conforme a lo previsto durante las fases más delicadas del regreso. "La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba", ha celebrado.

Kshatriya ha querido asimismo poner el foco en el esfuerzo colectivo detrás de este éxito, aludiendo a los miles de profesionales de distintos países han participado en el desarrollo del vehículo. "Este momento pertenece a las miles de personas de catorce países que construyeron, probaron y confiaron en este vehículo", ha subrayado.

TRIPULANTES EN BUEN ESTADO DE SALUD

La NASA ha confirmado que los cuatro tripulantes se encuentran en buen estado de salud tras completar esta travesía histórica, que supone el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años y uno de los pasos clave del programa Artemis.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha puesto en valor el carácter histórico de la misión y el respaldo político que la ha hecho posible. "Reid, Victor, Christina y Jeremy, bienvenidos a casa y felicitaciones por este logro verdaderamente histórico. La NASA agradece al presidente Donald Trump y a sus socios en el Congreso por brindar el mandato y los recursos que hicieron posible esta misión y el futuro de Artemis", ha declarado.

Isaacman ha subrayado además que la misión ha supuesto un avance sin precedentes en la exploración humana, destacando la capacidad técnica demostrada por la nave Orion y el cohete SLS, así como el compromiso de la tripulación, que asumió riesgos significativos para ampliar el conocimiento científico y allanar el camino hacia futuras misiones.

"Artemis II ha demostrado una habilidad, valentía y dedicación extraordinarias", ha añadido, al tiempo que reconocía la labor conjunta del personal de la NASA y de los socios internacionales implicados.

El responsable de asuntos públicos del Centro Espacial Johnson, Rob Navias, ha destacado la precisión del operativo al asegurar que se trató de "un amerizaje perfecto en el punto exacto para Integrity", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.

Asimismo, ha subrayado el valor simbólico de la misión al afirmar que "desde las páginas de Julio Verne hasta una misión moderna a la Luna, se ha completado un nuevo capítulo en la exploración de nuestro vecino celeste".

El viaje, que ha recorrido un total de 694.481 millas (1.117.659 kilómetros) desde el despegue, ha permitido además establecer nuevos registros de distancia en vuelos espaciales tripulados y obtener imágenes de gran valor científico.

"Este ha sido un reingreso y un amerizaje de manual para Integrity. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen están de vuelta en la Tierra tras un viaje alrededor de la Luna", ha añadido Navias.

Desde la agencia espacial estadounidense han insistido en que Artemis II constituye un paso decisivo hacia el regreso sostenido a la Luna. Kshatriya ha recordado que esta misión no solo valida la tecnología, sino también la cooperación internacional que permitirá futuras expediciones.

"Artemis II ha demostrado la eficacia del vehículo, de los equipos, de la arquitectura y de la colaboración internacional que permitirán el regreso de la humanidad a la superficie lunar", ha apuntado, antes de evocar la dimensión histórica del momento, al comparar este hito con el abandono de la Luna hace más de medio siglo, y ha reafirmado la ambición del programa.

"Hace cincuenta y tres años, la humanidad abandonó la Luna. Esta vez, regresamos para quedarnos. El futuro está en nuestras manos", ha sentenciado.

Tras el amerizaje, un equipo conjunto de la NASA y la Marina de Estados Unidos se ha desplegado para recuperar la cápsula y asistir a los astronautas, que serán sometidos a evaluaciones médicas antes de regresar con sus familias, siguiendo las instrucciones del director de recuperación del organismo espacial.

Aproximadamente una hora después del amerizaje, la tripulación de la cápsula Orión ha sido evacuada "sana y salva" de la nave con helicópteros de la Armada estadounidense y posteriormente trasladada en avión al USS John P. Murtha.

Una vez a bordo y antes de regresar a tocar nuevamente tierra firme, los astronautas serán sometidos a exámenes médicos, tras los cuales subirán a bordo de un avión con destino al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas.