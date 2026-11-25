Archivo - March 13, 2015, Palm Springs, California, U.S: A Cessna 210 landing in Palm Springs. - Ian L. Sitren / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto tras estrellarse una avioneta en el estado de Misisipi, en el sureste de Estados Unidos, según ha confirmado la Guardia Costera, que ha dado ya por concluidas las labores de búsqueda y rescate tras el siniestro, sobre el que se desconocen las causas.

La Guardia Costera ha señalado en un comunicado que los buzos han localizado los restos de los seis ocupantes de la aeronave siniestrada a unos 3,2 kilómetros al noreste de Horn Island, tras cuatro horas de trabajos en la zona después de que saltaran las alarmas por la caída del aparato en la zona.

Así, ha señalado que la torre de control de Mobile perdió el contacto con la avioneta, una Cessna 210, en torno a las 15.45 horas (hora local), lo que llevó al despliegue de medios aéreos y terrestres para intentar localizar el aparato, posteriormente hallado en la zona, ubicada en el el condado de Jackson.

"Es un desenlace desgarrador. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias y seres queridos que hacen frente una pérdida inimaginable", ha dicho Trevor Blount, coordinador de misiones de búsqueda y rescate del Sector Mobile de la Guardia Costera.

"Aunque este no es el resultado que todos esperábamos, agradecemos la sólida coordinación entre agencias, la cual nos permitió localizar rápidamente a las personas que iban a bordo y brindar un cierre a sus familias", ha señalado. Las autoridades están ya investigando el incidente.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha subrayado en declaraciones a Europa Press que colaborará con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en las pesquisas, que estarán encabezadas por este último organismo.