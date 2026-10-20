Un muerto en un tiroteo cerca de una mezquita en Ohio, EEUU

Archivo - April 4, 2020, New York, New York, United States: Ambulance from Ohio arrived to help with COVID-19 emergency in New York City stands next to Wyckoff Heights Medical Center in Brooklyn - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto por disparos este lunes en las inmediaciones de una mezquita en la ciudad de Columbus, en el estado estadounidense de Ohio. Las autoridades locales han aclarado que el suceso se enmarca en un enfrentamiento armado entre dos grupos y han descartado que se trate de un ataque dirigido contra el centro religioso o sus fieles.

El tiroteo se produjo en torno a las 14.11 horas (hora local) en la avenida Albert, a escasos metros de la mezquita de Alrahma, en el momento en el que se estaba celebrando un funeral en su interior. Según ha informado el portavoz de la Policía de Columbus, el sargento James Fuqua, al diario local 'The Columbus Dispatch', el intercambio de disparos generó el pánico entre los asistentes al sepelio que comenzaban a salir del edificio, aunque ha insistido en que el incidente "no estaba relacionado con el funeral".

La delegación en Columbus de la Oficina sobre Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), que asiste a la Policía en el caso, ha emitido un comunicado precisando que, por el momento, solo hay "un individuo confirmado como fallecido", si bien Fuqua no descarta que algún herido haya acudido por sus propios medios a un hospital. Además, el comunicado especifica que los informes anteriores sobre una posible segunda víctima no han sido confirmados por el momento.

Los servicios de emergencias certificaron la muerte de la víctima, un varón adulto del que no ha trascendido la identidad a la espera de notificar a su familia, en el mismo lugar de los hechos a las 14.19 horas (hora local). El sargento Fuqua ha detallado que el detonante de los disparos pudo originarse a raíz de un altercado previo en un complejo de apartamentos situado en la misma calle.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no han identificado a ningún sospechoso ni han practicado detenciones, si bien la llamada inicial a los servicios de emergencia alertaba de que "un grupo de chicos" estaba disparando en la calle. Los detectives de homicidios y agentes de la ATF continúan recabando pruebas balísticas y analizando la escena del crimen para esclarecer lo sucedido.