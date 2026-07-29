Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que visitará Nueva York durante su próximo viaje a Estados Unidos a pesar de las amenazas vertidas recientemente por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, que contempló abiertamente arrestar al mandatario israelí, contra el que pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) a pesar de que su administración no cuenta con la potestad para ejecutar ducha orden.

"Primero que nada, voy a Nueva York. Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio", ha afirmado Netanyahu durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News al referirse a las duras críticas de Mamdani.

En este sentido, ha lamentado que el alcalde está "enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros". "Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿qué estamos, en los años 30? Tanto odio. Tantas mentiras", ha advertido.

Horas más tarde, ha reiterado su intención de viajar a la ciudad en un vídeo difundido en su cuenta personal en redes sociales en el que ha llegado a vincular a Mamdani con un supuesto ataque con cuchillo contra un ciudadano judío.

"Él está fomentando el odio y el miedo. Hablo con judíos estadounidenses en Nueva York y ahora mismo tienen miedo. Y no creo que sea casualidad que, después de que pronunciara este discurso de odio contra Israel y contra mí, al día siguiente apuñalaran a un judío al salir de una ciudad", ha declarado.

Netanyahu ha vuelto a acusar a Mamdani de "celebrar" el ataque perpetrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí del 7 de octubre de 2023, un extremo que ha extendido a su mujer y su familia.

"Y creo que eso forma parte de ese lenguaje de incitación al odio que está arrasando en muchos círculos de Estados Unidos con el antisemitismo. Pero lo peor es que está atormentando a sus propios ciudadanos, a sus propios votantes. Eso está mal (...) Nadie me impedirá luchar por la verdad de Israel", ha insistido.

Netanyahu tiene previsto viajar de nuevo a Estados Unidos en septiembre para asistir a la Asamblea General de la ONU. Así lo confirmó el propio embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, que ha garantizado que asistirá a la cita y regresará a Israel sin que nadie pueda impedirlo.

El propio primer ministro israelí ya abordó esta cuestión en una entrevista anterior, durante la cual acusó a Mamdani de defender abiertamente los crímenes de Hamás durante los ataques de las milicias palestinas que dejaron 1.200 muertos y unos 250 secuestrados.

Sin embargo, sobre Netanyahu pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad al ordenar la ofensiva del Ejército israelí contra la Franja de Gaza, que hasta el momento ha matado ya a más de 73.300 palestinos, de acuerdo a las autoridades gazatíes.