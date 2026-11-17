Archivo - FILED - 04 February 2026, Bavaria, Munich: The NVIDIA logo is seen during a press conference at the opening of Telekom and NVIDIA's AI factory "Industrial AI Cloud". Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia logró un beneficio neto de 65.287 millones de dólares (unos 59.335 millones de euros) en su tercer trimestre fiscal, comprendido entre finales de julio y finales de octubre, lo que supone elevar sus ganancias en un 105% respecto al año anterior y superar los pronósticos de los analistas, en sus primeras cuentas trimestrales con Jensen Huang fuera de la directiva tras saltar el escándalo relacionado con sus infidelidades.

De su lado, los ingresos de la firma alcanzaron los 115.844 millones de dólares (105.282 millones de euros), un incremento del 103% en comparación a hace doce meses y un 20% superior al anotado en el pasado trimestre.

La facturación de su negocio de centros de datos sumó un total de 107.600 millones de dólares (97.813 millones de euros), lo que representa un aumento del 110% frente al anterior ejercicio. De la misma manera, este resultado ha sido superior al pronosticado por el consenso del mercado.

Por su parte, los ingresos amasados en su división de computación contabilizaron 8.200 millones de dólares (7.454 millones de euros), un 14% más que en el trimestre anterior y un 42% más que hace un año.

Las previsiones de la empresa para el próximo trimestre, el último periodo antes de cerrar el año, estiman una facturación de 130.000 millones de dólares (118.175 millones de euros) y unos gastos operativos de alrededor de 11.000 millones de dólares (10.000 millones de euros).

Las acciones de Nvidia cerraron prácticamente planas en los 155,46 dólares (-0,48%) este martes, previo a la presentación de resultados, en una jornada marcada además por el anuncio del testimonio de Huang ante el Congreso de Estados Unidos y ante la declaración de intenciones del recién dimitido CEO sobre su voluntad de volver al cargo.

Sin embargo, los títulos de la compañía han llegado a repuntar hasta un 3,5% en el mercado 'after hours' una vez desveladas las cuentas trimestrales que han superado las previsiones de los mercados. Poco después han moderado su incremento.

"Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la constante innovación de nuestro equipo. Vera Rubin ha tenido un comienzo espectacular, nuestra hoja de ruta avanza según lo previsto y nuestra ambición nunca ha sido mayor", ha sostenido Colette Kress, consejera delegada interina y vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia.