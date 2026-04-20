Ocho menores de entre 1 y 14 años muertos en un tiroteo en Louisiana (EEUU)

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha matado este domingo a ocho menores de entre 1 y 14 años de edad --siete de ellos, hijos suyos-- y ha herido de gravedad a su esposa y a otra mujer que podría ser su novia antes de robar un vehículo, darse a la fuga y ser abatido por agentes de Policía en Shreveport, Louisiana, según el propio cuerpo.

"Hasta el momento, los investigadores han confirmado que ocho niños, con edades comprendidas entre 1 y 14 años, aproximadamente, han sido asesinados dentro de una residencia ubicada en el bloque 300 de la calle West 79th durante un violento incidente de violencia doméstica", ha informado la Policía de Shreveport en un comunicado difundido en redes.

En el mismo, el cuerpo ha precisado que "dos mujeres adultas están siendo atendidas en un hospital local por lesiones graves" mientras que otra "víctima adolescente también ha sufrido lesiones durante el incidente", si bien "no ponen en peligro su vida".

"La información preliminar indica que el sospechoso ha disparado primero a una mujer adulta en la calle Harrison antes de dirigirse a la residencia en la calle West 79th (a unos 800 metros), donde ha cometido este atroz acto. Tras huir del lugar, el sospechoso ha robado un auto a punta de pistola a un hombre adulto cerca de la intersección de la avenida Linwood y la calle West 79th", relata el comunicado.

Tras ello, la Policía ha localizado el vehículo robado y ha iniciado una persecución hasta que "finalmente han detenido al sospechoso". "Los agentes se han visto obligados a usar sus armas reglamentarias, neutralizando al sospechoso, quien ha sido declarado muerto en el lugar", agrega, antes de apuntar que "la Policía Estatal de Louisiana llevará a cabo la investigación", si bien "por el momento, no se sospecha de ninguna irregularidad y la información preliminar indica que los agentes actuaron de manera apropiada y de acuerdo con las normas del Departamento".

Por su parte, el portavoz del Departamento de Policía de Shreveport, Christopher Bordelon, ha declarado ante los medios que "el sospechoso de estos ocho homicidios es Shamar Elkins" y que "se cree que siete de los ocho niños asesinados eran hijos suyos".

"Seguimos trabajando para determinar el motivo y comprender por qué ha ocurrido esto, pero se trata de un caso de violencia doméstica", ha subrayado antes de indicar que Elkins también ha disparado a "la madre de los niños", que "ha sufrido heridas muy graves, aunque esperamos que se recupere", según ha explicado antes de precisar que se trata de la madre de siete de los ocho niños fallecidos.

El octavo, ha señalado, "era de la otra mujer" herida, que "huía por el tejado". Ésta, ha detallado, "ha sufrido heridas que ponen en peligro su vida" y se encontraría en estado crítico. El propio portavoz, en declaraciones paralelas recogidas por la cadena NBC, ha apuntado que se podría tratar de la novia del sospechoso.

Al hilo, el portavoz de la Policía de Shreveport ha añadido que "un niño de 13 años que también había huido de la vivienda" de la misma manera "ha sufrido heridas, algunos huesos rotos". "Pero, como saben, esperamos que se recupere (y) estamos muy agradecidos de que haya podido escapar", ha apostillado, antes de descartar que este sea hijo del sospechoso.

El alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux, ha comparecido también ante esta "trágica situación", "probablemente la más trágica que haya tenido jamás en Sreveport". "No sé qué decir. Mi corazón se ha quedado de piedra", ha añadido el jefe de la Policía, Wayne Smith.