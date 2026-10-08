Rubio reivindica trabajar con aliados de OTAN y niega que la llamada a elevar gasto militar sea "hostil"

08 October 2026, Portugal, Lisbon: US Secretary of State Marco Rubio and Portuguese Minister of State and Foreign Affairs Paulo Rangel hold a joint press conference at the Palacio das Necessidades in Lisbon. Photo: Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dpa - Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha reivindicado este jueves la cooperación con Portugal y los aliados de OTAN, al tiempo que ha negado que la demanda de Washington para que los socios europeos eleven el gasto militar sea un gesto "hostil" hacia Europa.

"Creo que, trabajando juntos con todos nuestros aliados y socios de la OTAN podemos hacer que nuestras naciones y nuestros continentes estén más seguros frente a las amenazas extranjeras y ofrecer una mayor seguridad a nuestros ciudadanos", ha argumentado el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, en el marco de su gira por el continente.

Rubio ha recalcado que la OTAN debe ser fuerte, por lo que ha negado que la demanda de elevar la inversión en defensa sea un gesto "hostil" hacia el resto de aliados. "A veces la gente percibe este llamamiento a invertir más en defensa como algo hostil. No es algo hostil. Al contrario, lo que estamos defendiendo es que la OTAN sea importante", ha señalado.

De esta forma ha defendido la vigencia de la Alianza Atlántica, incidiendo en que "para que los Estados miembros de la OTAN sean fuertes, tienen que disponer de capacidades". "Todos los países de la OTAN deben ser lo más fuertes que puedan, porque cuanto más fuertes sean los miembros de la OTAN, más fuerte será la OTAN. Más fuerte será la alianza y más fuerte será la disuasión", ha ahondado, subrayando que la disuasión es precisamente la base que sostiene al bloque militar.

"La OTAN existe, ante todo, como una alianza defensiva que sirve como elemento disuasorio frente a las hostilidades, y nos ha servido bien durante décadas. Si queremos que siga cumpliendo esa función, tenemos que asegurarnos de que sea fuerte", ha insistido.

En el marco de su viaje a Lisboa, Rubio ha destacado a Portugal como un socio fundamental para el comercio y las comunicaciones con Estados Unidos.

"Desempeña un papel fundamental a la hora de fomentar el comercio con Estados Unidos y de llevar la tecnología estadounidense al continente europeo y más allá. Por ejemplo, los cables submarinos de Portugal, su energía asequible, sus reservas de minerales críticos y sus centros de datos lo convierten en la puerta de entrada ideal para que las empresas tecnológicas estadounidenses entren en Europa", ha ensalzado.

Así ha llamado a promover iniciativas de diplomacia comercial señalando que Washington y Lisboa trabajarán para "futuras inversiones en industrias estratégicas", punto en el que ha mencionado la inteligencia artificial y la industria aeroespacial y de defensa.

LAS DEPENDENCIAS DE CHINA "NO SON BUENAS"

Respecto a la creciente presencia de China en Europa, el secretario de Estado norteamericano ha advertido que las dependencias del gigante asiático "no es bueno para nosotros, para Portugal ni para ningún país del mundo".

"Creemos que tiene que haber diversidad", ha asegurado en el marco de su viaje a Portugal, última parada de su gira que también incluyó visitas a Islandia y Grecia.