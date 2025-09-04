EEUU.-AMP.-El secretario de Sanidad acusa a la directora de los CDC de mentir tras denunciar presiones sobre las vacunas

Kennedy se enfrenta a demócratas y republicanos en una tensa sesión en el Senado en la que ha defendido sus polémicas medidas

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha acusado este jueves a la recién cesada directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Susan Monarez, de mentir después de que denunciara haber recibido presiones para aceptar sus narrativas antivacunas.

Kennedy ha expresado durante un tenso intercambio con el senador demócrata por el estado de Obregón, Ron Wyden, en una audiencia de la comisión de Finanzas del Senado que Monarez mintió en su artículo de opinión publicado en el diario 'Wall Street Journal' cuando dijo que tuvo que soportar presiones para acatar las polémicas medidas impulsadas por el secretario de Sanidad.

"¿Hizo lo que la directora Monarez le indicó? ¿Decirle que simplemente aceptara las recomendaciones sobre la vacunación incluso si no creía que estas se ajustaban a las evidencias científicas?", le ha preguntado el senador Wyden, a lo que Kennedy ha respondido que él "nunca" dijo eso y que tampoco tuvo una reunión privada con ella.

El secretario de Sanidad ha defendido que el cese de Monarez forma parte de los "ajustes absolutamente necesarios" que había que tomar "para restaurar" el prestigio de la agencia "como referencia mundial" sanitaria y que los CDC necesitaban "sangre nueva".

Durante su turno de palabra, un manifestante ha tenido que ser desalojado de la sala tras acusar al secretario de Estado de Salud de "matar a millones de personas" mientras crecen las críticas, especialmente dentro del Partido Demócrata, por sus posiciones antivacunas y anticientíficas.

Otro senador demócrata, Michael Bennet, ha protagonizado durante la audiencia en el Senado un acalorado rifirrafe con Kennedy, quien ha tratado de defender su decisión de destituir a 17 expertos de la comisión sobre vacunas de los CDC y ha vuelto a respaldar las teorías de la conspiración alrededor de las vacunas ARNm.

Por su parte, el senador republicano Bill Cassidy, una de las figuras clave que permitió confirmarle en el cargo, ha comunicado que su mujer tiene un cáncer de pulmón en estadio cuatro. "Ella es una de las personas a las que la vacuna contra la COVID-19 realmente ayudó. Debido al caos actual en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), CVS no puede conseguirle la vacuna", ha argüido, agregando que el Gobierno está negando el acceso a las vacunas.

Preguntado por el senador demócrata Mark Warner sobre las muertes causadas por la COVID-19, Kennedy ha afirmado que desconoce el número de fallecidos. "¿Y usted es secretario de Salud? ¿Cómo puede ser tan ignorante?", ha criticado el senador, cuestionándole por la presunta "politización" que defiende de los datos durante la pandemia.

El secretario de Sanidad ha reiterado nuevamente ante el Senado que "no hay datos que respalden" que las vacunas de la COVID-19 salvaron un millón de vidas durante la pandemia. "No hay estudios. Hay datos erróneos. No voy a firmar algo si no puedo hacerlo con certeza científica. No significa que sea antivacunas. Solo significa que soy prociencia", ha argüido.

De igual forma, el senador republicano por Wyoming, John Barrasso, se ha mostrado preocupado por el liderazgo de Kennedy al aludir que la vacunación de la COVID-19 fue uno de los principales logros de Trump. "Los estadounidenses ya no saben en quién confiar", ha expresado, agregando que si buscan que Estados Unidos "vuelva a ser saludable" --en alusión al lema del magnate-- no se puede permitir que el sistema de salud pública "se debilite".

Kennedy se ha mostrado en contra de numerosas vacunas, incluyendo la de la COVID-19, que llegó a definir como la "más letal jamás fabricada". Asimismo, también ha llegado a respaldar las teorías de la conspiración de que las vacunas causan autismo.