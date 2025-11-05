EEUU.- AMP.- El socialdemócrata Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York

November 4, 2025, New York, New York, USA: A protester with the activist group Rise & Resist holds a campaign poster that reads DEMOCRAT FOR MAYOR ZOHRAN VOTE NOV 4 FOR A NEW YORK YOU CAN AFFORD' outside of Fox News Channel on Election Day as the highly w - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo

El primer alcalde musulmán deective-ad-Content_1" style='display: none;' class="Content_1">

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado este martes las elecciones locales con más del 50 por ciento de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa.

Con casi el 98 por ciento del escrutinio en unas elecciones en las que se han contabilizado más de dos millones de votos, Mamdani se ha hecho con el 50,4 por ciento del electorado, frente al 41,6 de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos han quedado muy por delante del republicano Sliwa, quien ha cosechado poco más de un 7 por ciento de apoyos, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

Mamdani se ha convertido de este modo en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada del país, superando el millón de votos y se ha reivindicado como un líder "joven, musulmán, socialista democrático".

"Me niego a disculparme por nada de esto", ha declarado en su primer discurso como alcalde electo, que ha comenzado con una cita al sindicalista que lideró el Partido Socialista de Estados Unidos a principios del siglo XX, Eugene Debs: "Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta noche, pero, como dijo Eugene Debs, vislumbro el amanecer de un día mejor para la humanidad".

Mamdani ha celebrado que en los últimos meses de campaña manos con "dedos magullados de levantar cajas en el almacén, palmas callosas por el manillar de las bicicletas de reparto (y) nudillos con cicatrices de quemaduras en la cocina" hayan podido "atreverse a aspirar" a la Alcaldía.

"Esta noche nos han dado un mandato para el cambio, un mandato para una nueva política, un mandato para una ciudad que podamos costear y un mandato para un gobierno que lo haga realidad", ha subrayado en una comparecencia de algo menos de media hora en la que ha recordado a quellos a quienes la política neoyorquina "suele olvidar, pero que hicieron suyo este movimiento". "Gobernaremos una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante", ha afirmado.

El socialdemócrata ha dado las gracias a sus votantes y a su equipo de campaña, así como a sus padres y su esposa, antes de abordar sus objetivos como alcalde "ambicioso". A este respecto, ha reiterado su voluntad de abordar la "crisis" del coste de vida, congelar los alquileres para "más de dos millones" de inquilinos y brindar "cuidado infantil universal" en toda la ciudad.

Además, ha prometido contratar "miles de maestros más" y reducir "el despilfarro de una burocracia excesiva", así como colaborar con la Policía para reducir la delincuencia y crear un "departamento de seguridad comunitaria que aborde de frente" la crisis de salud mental y el sinhogarismo.

Paralelamente, se ha dirigido a las minorías que en reiteradas ocasiones han sido diana de las críticas y políticas de la Administración Trump: "Ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un puesto federal, una madre soltera que aún espera que bajen los precios de los alimentos, o cualquier otra persona que se encuentre en una situación desesperada, tu lucha también es la nuestra".

En este sentido, ha abordado también las divisiones religiosas y ha prometido convertir Nueva York en una ciudad que se mantenga "firme" junto a los neoyorquinos judíos y que "no vacila en la lucha contra el antisemitismo" y en donde "más de un millón de musulmanes sepan que pertenecen, no solo en los cinco distritos de esta ciudad, sino también en los centros del poder".

Mamdani ha prometido apoyar a los sindicatos y ampliar la protección laboral, hacer que "los malos caseros rindan cuentas" e impedir "a multimillonarios como Trump evadir impuestos y explotar exenciones fiscales".

"Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", ha declarado acerca del magnate republicano, agregando que "si hay alguna manera de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder".

"Así no solo detendremos a Trump, sino también al próximo", ha asegurado, antes de instar al inquilino de la Casa Blanca a "subir el volumen" ante la celebración de los simpatizantes demócratas reunidos.

Adicionalmente, el nuevo regidor neoyorquino se ha referido también a Andrew Cuomo, a quien ha deseado "lo mejor en su vida privada". "Pero que esta noche sea la última vez que pronuncie su nombre, al pasar página a una política que abandona a la mayoría y solo responde ante unos pocos", ha subrayado.