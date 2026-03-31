EEUU.-AMP.-El Supremo de EEUU falla en contra de la prohibición en Colorado sobre terapias de conversión a jóvenes LGTBI

March 31, 2026, Washington, Dc, United States: Scenes from the Supreme Court on March 31, 2026. The justices prepare to hear the landmark birthright citizenship case on Wednesday April 1, 2026. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

El fallo respalda a una demandante que alegaba que la ley atentaba contra su libertad de expresión, consagrada en la Constitución

Amnistía denuncia que tendrá un "impacto devastador" en la comunidad LGTBI en EEUU

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en contra este martes de la prohibición en el estado de Colorado sobre las terapias de conversión sexual a jóvenes y menores en lo que supone un nuevo revés legal para la comunidad LGTBI en el Día de Día Internacional de la Visibilidad Trans.

La decisión, que ha contado con ocho votos a favor de jueces conservadores y uno en contra de la liberal Ketanji Jackson, respalda una demanda presentada por la terapeuta evangélica Kaley Chiles amparada en la Primera Enmienda de la Constitución, que alude a que la medida atenta contra su libertad de expresión y le impide hablar abiertamente con sus clientes sobre terapias de conversión sexual.

Según detalla el fallo escrito por el juez Neil Gorsuch, la legislación en Colorado "no solo prohíbe intervenciones físicas", sino que también "censura la libertad de expresión" de aquellas personas partidarias de las terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona bajo el planteamiento de la fe cristiana.

"(La Primera Enmienda) refleja, en cambio, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente, y una fe en el libre intercambio de ideas como el mejor medio para descubrir la verdad. Por muy bien intencionada que sea, cualquier ley que suprima la libertad de expresión en función del punto de vista representa un ataque flagrante contra ambos compromisos", resalta.

El fallo no tumba la prohibición impuesta en 2019, que sigue vigente, pero la legislación volverá a los tribunales inferiores para una revisión minuciosa que, potencialmente, podría tener repercusiones en todos los estados del país.

"Los temas de género y sexualidad surgen con frecuencia en sesiones de terapia con mis clientes, y la ley de Colorado pondría el foco en cada conversación que tuviera con mis clientes menores de edad, amenazándome con una multa de 5.000 dólares, la suspensión de mi práctica profesional y la pérdida de mi licencia", ha defendido Chiles en los alrededores de la corte, representada por la ONG ultraconservadora Alliance Defending Freedom.

Polly Crozier, directora de Familia en Glad Law, un grupo en favor de la comunidad LGTBI, ha asegurado en un comunicado que el fallo "deja una vía abierta" para que los estados lleven a cabo "prácticas dañinas, sin escrúpulos y engañosas" que "separan a los progenitores de sus hijos y ponen en riesgo a los jóvenes" de la comunidad LGTBI.

"La evidencia es clara de que las prácticas de conversión conducen a un aumento de la ansiedad, la depresión y la tendencia al suicidio. Esta es una práctica peligrosa que ha sido condenada por todas las asociaciones médicas importantes del país", ha dicho.

Las terapias de conversión sexual están desacreditadas por buena parte de las organizaciones médicas, como la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría. El consenso generalizado de los profesionales es que es ineficaz y potencialmente perjudicial.

Más de una veintena de estados estadounidenses prohíben de forma total o parcial las terapias de conversión sexual, según Movement Advancement Project. El presidente Donald Trump ha impulsado una serie de medidas contra la comunidad LGTBI, como cortar la financiación federal a las cirugías de reasignación de sexo o impedir a las personas trans competir en deportes femeninos, entre otras.

"IMPACTO DEVASTADOR" EN LA COMUNIDAD LGTBI

La directora de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional (AI), Karla Gonzales García ha asegurado en un comunicado que el fallo tendrá un "impacto devastador en los derechos, la salud y la dignidad de las personas LGTBI" en Estados Unidos.

"La llamada 'terapia de conversión' inflige un daño inconcebible a los jóvenes LGBTQ+, resultando en un alto riesgo de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. La práctica puede equivaler a tortura, según el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", ha recordado.

En este sentido, ha advertido que si se eliminan las salvaguardas que protegen a los jóvenes de estos daños, esto deja a la comunidad LGTBI "a merced de una práctica altamente insegura y desacreditada" en un momento de escalada contra los ataques a la comunidad en todo el país.

"Los jóvenes LGBTQ+ tienen los mismos derechos a una vida de dignidad y bienestar que todos los demás. Tienen derecho a estar protegidos contra la discriminación por su orientación sexual o identidad de género", ha expresado.