EEUU.- AMP.- El Supremo de Virginia suspende el referéndum sobre el nuevo mapa electoral que favorecía a los Demócratas

Archivo - March 24, 2026, Norfolk, Va, USA: Photo illustration ahead of the April 21, 2026, redistricting referendum in Virginia. - Europa Press/Contacto/Kendall Warner - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo del estado norteamericano de Virginia ha anulado este viernes por defectos de procedimiento un nuevo mapa electoral aprobado previamente en referéndum que, en el mejor de los casos, habría representado cuatro escaños adicionales para la oposición del Partido Demócrata en las cruciales elecciones legislativas de noviembre.

El plebiscito de abril se saldó con una victoria ajustadísima del 'Sí' a favor del nuevo mapa electoral por una diferencia de poco más de 100.000 votos del total de tres millones de papeletas depositadas y representaba una victoria del Partido Demócrata en medio de la encarnizada batalla contra el partido Republicano del presidente, Donald Trump, para exprimir hasta el último escaño posible en noviembre.

Este viernes, el Tribunal del Estado ha dictaminado por cuatro votos por tres en contra que la legislatura estatal, controlada por los demócratas, ha violado los requisitos procesales al someter a votación la enmienda constitucional que autorizaba la redistribución de distritos.

El estado de Virginia está representado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por seis demócratas y cinco republicanos, elegidos en distritos impuestos por un tribunal después de que una comisión bipartidista de redistribución de distritos no lograra ponerse de acuerdo sobre el mapa tras el censo de 2020. Esta nueva redistribución podría haber dado a los demócratas mayores posibilidades de ganar todos los escaños del estado en el Congreso, excepto uno.

El presidente Trump ha reaccionado de manera casi inmediata al dictamen del Supremo; una "enorme victoria para el Partido Republicano, para América y para Virginia" gracias a la anulación del "horrible intento de manipulación electoral" emprendido por los demócratas, en opinión del mandatario.

Los demócratas han criticado el dictamen alegando que el tribunal "ha rechazado la voluntad de los votantes". "Así de sencillo", ha señalado el presidente del Caucus del partido en la Cámara de Representantes, Pete Aguilar, en un comunicado difundido en redes sociales.

"Dejaron claro que no iban a permitir que los republicanos amañaran las elecciones a su favor cuando no se habían ganado los votos con sus políticas crueles, corruptas y costosas. Por eso los demócratas han trabajado para llevar esta decisión ante los propios votantes", ha remachado.

El congresista ha denunciado que los planes para trazar nuevos mapas electorales se están llevando a cabo "en las trastiendas y en plena noche" mientras que su formación, ha asegurado, "no teme actuar a la luz pública". "Sabemos que el pueblo estadounidense es inteligente y verá más allá de las mentiras de los republicanos", ha señalado, antes de asegurar que no dejarán de luchar. "Los republicanos están sobre aviso: seguimos yendo a por su mayoría. Todas las opciones están sobre la mesa", ha manifestado.