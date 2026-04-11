EEUU.- AMP.- Tres heridos y abatido el agresor tras un ataque con machete en la estación de Grand Central de Nueva York

Archivo - September 28, 2014, New York, New York, United States: Grand Central Station - Europa Press/Contacto/Kike Calvo - Archivo

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas tras ser agredidas con un machete en la estación de metro de Grand Central de Nueva York por un individuo que ha sido abatido a tiros por la Policía.

El Departamento de Bomberos ha informado de que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico.

El incidente comenzó poco después de las 9.30 horas de la mañana del sábado cuando una persona sufrió una herida de arma blanca tras un ataque en un andé de metro, según ha informado el Departamento de Policía de Nueva York.

El fallecido es Anthony Griffen, de 44 años de edad, quien llegó en un tren y asaltó a un hombre de 84 años en el andén 7. Posteriormente estuvo en los andenes 4, 5 y 6 y agredió a otras dos víctimas de 65 y 70 años.

Dos inspectores fuera de servicio acudió al lugar y constató que Griffen actuaba de manera "errática" y afirmaba ser Lucifer, ha explicado la comisaria de Nueva York, Jessica Tisch. Los agentes ordenaron a Griffen más de 20 veces que soltara el machete, pero avanzó hacia ellos y uno de los agentes abrió fuego en hasta dos ocasiones.

Los propios agentes realizaron maniobras de reanimación al sospechoso y lueo fue trasladado al Hospital de Bellevue, donde se certificó su muerte.

La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado de desvios de trenes para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido.