October 21, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks with reporters before departing from on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on October 21, 2026. Trump is traveling to Pendleton, - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una jueza estadounidense ha ordenado que el presidente Donald Trump preste declaración en su demanda por difamación contra la BBC, estimada en casi 9.000 millones de dólares, antes del 11 de diciembre, según ha anunciado la propia cadena británica.

Trump ha demandado a la radiotelevisión pública por un episodio de Panorama que editó uniendo dos secciones diferentes de un discurso que el presidente pronunció antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021. La BBC ya se disculpó oficialmente ante Trump por el citado contenido, que forzó la dimisión del director general de la cadena británica, Tim Davie.

Charles Tobin, abogado que representa a la BBC, argumentó ante el tribunal que había sido imposible tomar declaración al demandante a menos de dos meses para que terminara el periodo de presentación de pruebas.

Después de que Trump cancelara por "motivos de importancia nacional" una declaración previa el 16 de octubre, la jueza Enjoliqué Lett ha ordenado que el mandatario comparezca antes de la fecha estipulada.

Además, la magistrada ha avisado de que la demanda podría ser desestimada si el equipo legal de Trump no se esfuerza más por proporcionar la información a la que el medio de comunicación tiene derecho en el caso, incluyendo la comparecencia.

"El proceso de obtención de pruebas es engorroso, pero es una carga que asumimos, especialmente si presentamos una demanda", ha avisado la jueza a abogados personales de Trump.