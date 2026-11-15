Trump achaca a la herencia de Biden el "desastre" de la aviación civil

November 13, 2026, West Palm Beach, Fl, USA: A United Airlines Boeing 737 (tail N69888) and a JetBlue Airways Airbus aircraft (tail N406AJ) sit parked at Concourse C gates at President Donald J. Trump International Airport (DJT) on Friday night, November - Chris Beckett / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha responsabilizado a su antecesor, Joe Biden, por el "desastre" de la Administración Federal de Aviación (FAA) que el viernes provocó retrasos y la cancelación de más de 9.000 vuelos durante la jornada del viernes.

"La Administración Biden fue un desastre para la FAA. Todo lo que tocaron fue a peor. Se gastó mucho dinero sin criterio para empeorar un sistema que ya era viejo y fallido", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"Tenemos un plan para los sistemas de control de vuelo. Necesitamos que el Congreso apruebe el dinero, ¡rápido! La FAA está haciendo un gran trabajo y está lista", ha añadido.

TRUMP PIDE AL CONGRESO FONDOS PARA UNA REFORMA RÁPIDA Y EFICIENTE

En una publicación posterior, Trump ha puesto el foco en el Congreso y ha hecho hincapié en la necesidad de que autorice los fondos "que tanto se necesitan" para la modernización del sistema de control del tráfico aéreo.

El mandatario ha asegurado que, con la financiación necesaria, su Administración podría desatollar el proyecto "de forma rápida y eficiente" hasta convertirlo en "el mejor sistema del mundo".

El inquilino de la Casa Blanca ha incidido en la antigüedad de las infraestructuras actuales y ha criticado que buena parte de la red de control aéreo lleva medio siglo en funcionamiento. "Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años, ¡es ridículo!", ha afirmado antes de indicar que los trabajos de renovación ya han comenzado.

No obstante, ha defendido que la transformación debe acometerse de manera integral y no mediante intervenciones progresivas. "Deberían hacerse de una sola vez, no a cuentagotas", ha reclamado.

En este sentido, Trump ha vuelto a cargar contra el Gobierno demócrata de Biden, al que ha responsabilizado de los retrasos en la renovación de estas infraestructuras. "El Congreso debe aprobarlo ¡La Administración Biden lo ha retrasado años!", ha denunciado.

El sábado las autoridades estadounidenses relacionaron el fallo de comunicación con la empresa contratista de los servicios de comunicación del control aéreo, L3Harris, y con un posible "rúter defectuoso".

La empresa estaba realizando una intervención rutinaria de mantenimiento en una ubicación remota de la Administración Federal de Aviación (FAA) para sustituir las líneas de cobre de décadas de antigüedad por líneas de fibra.

Además, reemplazaron un rúter que anegó con datos otros rúteres de la red de control de tráfico aéreo con miles de intentos de conexión, lo que provocó un colapso del sistema. Los controladores aéreos dejaron de poder comunicarse con los aviones y de recibir los datos de radar.

La FAA ha despedido unos 400 trabajadores de los 45.000 con los que cuenta en el marco de los recortes impulsados por la Administración Trump desde el polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) que dirigía el milmillonario Elon Musk y la oposición demócrata ha advertido que estos despidos podrían afectar a la seguridad aérea.