Trump anuncia el despliegue de 5.000 soldados adicionales en Polonia

May 19, 2026, Washington, Dc, United States: President DONALD TRUMP hosted the annual Congressional Picnic on the South Lawn of the White House on May 19, 2026. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, días después de haber cancelado dicho plan, una decisión relacionada con su disputa con Alemania por la crítica del canciller alemán de la guerra en Irán.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de apoyar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia", ha señalado en un breve mensaje en sus redes sociales, sin dar más detalles.

El anuncio llega apenas dos días después de que su 'número dos', JD Vance, informara en declaraciones a la prensa de que el despliegue de tropas estadounidenses en Polonia se había retrasado. "No es una reducción. Es solo un retraso habitual en la rotación (de tropas) que a veces ocurre en estas situaciones", señaló, tras defender que la política exterior de la Administración Trump no consiste en "recompensar a (el presidente ruso, Vladimir) Putin ni castigar a un país como Polonia".

El inquilino de la Casa Blanca canceló hace una semana el despliegue de militares en Polonia, después de que el Pentágono anunciara la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, criticara la guerra en Irán, desatada tras la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país asiático a finales de febrero.

En todo caso, la Administración Trump ha estado revisando su presencia militar en el continente europeo por las exigencias del mandatario republicano de que la OTAN asuma un papel más importante en la defensa de Europa.