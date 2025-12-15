December 15, 2025, Hollywood, California, USA: Flowers are left on Hollywood Boulevard in remembrance of Hollywood icon Rob Reiner, who was found stabbed to death along with his wife, Michele Singer Reiner, yesterday in their Brentwood home. The Reiners' - Europa Press/Contacto/Brian Cahn

MADRID, 15 Dic.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha expresado su pesar por la muerte del director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, asesinados el domingo en su residencia de Los Ángeles, en un acto que ha atribuido a la "ira" causada por la "furibunda obsesión" del cineasta en su contra.

Rob y su esposa han muerto "al parecer por la ira que provocaba en los demás por su padecimiento enorme, obstinado e incurable de una enfermedad mental incapacitante conocida como Síndrome de Locura por Trump, a veces denominada SLT (TDS, por sus siglas en inglés)", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Truth Social.

"Se sabe que ha vuelto loca a la gente con su furibunda obsesión con el presidente Donald J. Trump, con su evidente paranoia en nuevas cotas mientras la Administración Trump supera todos sus objetivos y expectativas de grandeza y con la Edad Dorada de América por delante, quizás como nunca antes", ha argumentado.

El mandatario ha calificado de "triste suceso" la muerte de Reiner y su esposa, de quien afirma que estaba "torturado" y que "tenía problemas". Además, ha señalado que "fue un director de películas con mucho talento", una "estrella de la comedia". "¡Descansen en paz!", ha remachado.

Reiner defendía abiertamente unas ideas políticas progresistas y había denunciado que Trump "no es mentalmente apto" para el cargo. En una entrevista lo acusó de "traición" y más tarde denunció el clima político "peor que el del macartismo", en referencia a la persecución de ideas de izquierda vinculada al senador Joseph McCarthy durante la década de 1950.

DETENIDO EL HIJO DE REINER

La pareja ha sido hallada muerta este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, un suceso que la Policía está investigando como un aparente homicidio. De hecho, ya ha detenido a uno de los hijos de ambos, Nick Reiner, por el presunto asesinato de sus padres.

"Nuestro departamento de robos y homicidios está a cargo de la investigación. Han trabajado toda la noche en este caso y han podido poner bajo custodia a Nick Reiner como sospechoso de este caso", ha explicado el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell. "Está acusado de homicidio bajo fianza de cuatro millones de dólares", ha añadido.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 15.38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha recibido el aviso de una emergencia médica en el bloque 200 de la Avenida South Chadbourd y ha encontrado muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de 'Algunos hombres buenos' y ha dirigido películas tan conocidas como 'Cuando Harry conoció a Sally' o 'La princesa prometida'.

CRÍTICAS DE CONGRESISTAS REPUBLICANOS

Las palabras de Trump han sido criticadas públicamente por congresistas del Partido Republicano, principalmente de distritos que se juegan la reelección el año próximo en las elecciones de mitad de mandato.

"Es una tragedia familiar, no va de política ni de enemigos políticos", ha afiramdo la representante Marjorie Taylor Greene, antigua trumpista caída en desgracia. "Rob Reiner y su esposa fueron asesinados trágicamente a manos de su propio hijo, que parece que era adicto y tenía otros problemas y sus demás hijos están de luto, con el corazón roto", ha añadido.

"Muchas familias tienen que afrontar tener a un miembro adicto a las drogas o con problemas mentales. Es tremendamente difícil y deberían recibir empatía, en especial cuando acaba en asesinato", ha remachado.

Para el representante republicano Thomas Massie el mensaje de Trump "es inapropiado e irrespetuoso" aunque cree que otros republicanos lo ignorarán "porque tienen miedo". "Os reto a defenderlo", ha apelado.

Greene y Massie han firmado la declaración pidiendo la desclasificación de los documentos del caso de Jeffrey Epstein uniéndose así a la oposición demócrata, pero otros congresistas como Mike Lawler o Don Bacon han criticado también estas "palabras equivocadas". "Sean cuales sean tus opiniones políticas nadie debería ser objeto de violencia, y menos a manos de su propio hijo", ha indicado Lawler en su cuenta en X.

Bacon ha afiramdo que el discurso de Trump "es lo que esperaría escuchar de un tipo borracho en un bar, no del presidente de Estados Unidos".

Una periodista afín a Trump, Laura Loomer, sí ha defendido su discurso. "La psicosis es real. Rob Reiner tenía un nivel de SLT que provoca locura en quienes pasaron tiempo con él", ha publicado en su cuenta en X. "Mucha gente que tiene hijos locos tienen problemas psiquiátricos", como los hijos de famosos que son "fracasados totales porque sus padres liberales radicales los criaron sin tener consecuencias por sus actos".

"Trump tiene razón. Reiner parecía un loco cuando hablaba. Imaginen lo loco que está su propio hijo cuando está drogado. Tenemos una crisis de salud mental en Estados Unidos", ha remachado.