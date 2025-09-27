EEUU.- AMP.- Trump autoriza el envío de tropas y el uso de la "fuerza total" en Portland

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado el envío de fuerzas militares a Portland y ha autorizado el uso de la "fuerza total" en el marco de su campaña para recuperar la seguridad en las principales ciudades estadounidenses.

"A petición del secretario de la secretaria de Seguridad Interior, Kirti Noem, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que proporcione todos los militares que sean necesarios para proteger a una Portland en guerra", ha afirmado Trump en un mensaje en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

El inquilino de la Casa Blanca ha denunciado que hay instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) "asediadas" por "antifas y otros terroristas domésticos". Por ello autoriza el empleo de la "fuerza total, si fuera necesario".

Trump ha ordenado intervenciones en otras grandes ciudades estadounidenses, pero es la primera vez que se refiere al uso de la "fuerza total".

Ya el viernes Trump advirtió de la situación de "anarquía" en Portland por la presencia de "locos" que intentan quemar edificios, incluidas sedes de organismos federales en referencia a las protestas contra la sede del ICE en Portland Sur.

Criticó a los "agitadores profesionales y anarquistas" y advirtió de que recurriría al "lático" para "devoler estas ciudades a su ser". "Es un ejemplo pequeño, pero es el más violento. Es cada noche y llevan años haciéndolo", se lamentó.

En la misma línea, una responsable del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, ha defendido la necesidad de "restablecer la ley" en Portland "tras semanas de violentos disturbios en las instalaciones del ICE, agresiones a fuerrzas de seguridad y ataques terroristas contra instalaciones del ICE en Dallas". "No vamos a permitir que los terroristas ataquen a nuestras fuerzas de seguridad", ha remachado en declaraciones a la televisión de Portland KATU.

McLaughlin ha destacado que ya han detenido a "decenas de extremistas vilentos de izquierda antifa" implicados en "ataques contra las fuerzas de seguridad, asesinatos de civiles inocentes y responsables de una ola de disturbios violentos por todo Estados Unidos". "No vamos a permitir que los terroristas domésticos antifas nos impidan cumplir con nuestra misión de hacer a Estados Unidos segura y quienes lo intenten, tendrán que rendir cuentas", ha advertido.

La ciudad de Portland está gobernada por el alcalde Keith Wilson, del Partido Demócrata, formación que es objetivo habitual de las críticas de Trump. Hasta ahora Trump ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington D.C., Chicago o Memphis.

Precisamente Wilson ha respondido a Trump que la cifra de militares que necesita Portland es "cero" y ha pedido concentrarse en un apoyo "constructivo" en lugar de en una "demostración de fuerza infructuosa".

Uno de los dos senadores por Oregon, Jeff Merkley, también demócrata, ha critiado que "Trump envía a los militares a Portland para 'montar un número'". "¡No mordamos el anzuelo!", ha apelado. El otro senador, Ron Wyden, ha pedido calma a la población ante los intentos de "provocar violencia". "Demostremos lo que es Portland y lo que defiende: una comunidad dinámica llena de gente que se preocupa por los demás", ha argumentado.

"Trump ha lanzado una toma autoritaria de Portland con la esperanza de provocar un conflicto en mi hogar. Insto a los oregonianos a rechazar el intento de Trump de provocar violencia", ha añadido.

Una ley federal de 1878, la Ley Posse Comitatus, prohíbe salvo excepciones muy concretas que un presidente autorice el uso de fuerzas militares para como fuerzas de seguridad internas dentro del país. Hasta ahora se había empleado a la Guardia Nacional, que cuenta con equipo y medios militares, pero que actúa generalmente como reserva y apoyo de las unidades militares convencionales.