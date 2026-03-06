Trump cesa a la secretaria de Seguridad Nacional tras el polémico operativo del ICE en Minneapolis

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el cese de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejará el cargo a finales de mes tras el polémico operativo de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, que se saldó con dos estadounidenses muertos.

Trump ha nombrado en el cargo este jueves al senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin, un exluchador de artes marciales mixtas que logró un asiento en el Senado en 2023, quien relevará en el puesto a Noem el próximo 31 de marzo.

"Durante diez años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos y tres en el Senado, Markwayne ha hecho un trabajo tremendo representando al maravilloso pueblo de Oklahoma, donde gané 77 de 77 condados, en 2016, 2020 y 2024", ha expresado el magnate en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El presidente ha definido a Mullin como un "guerrero" del movimiento MAGA, la columna vertebral ideológica del trumpismo, y ha asegurado que "tiene la sabiduría y el coraje necesarios" para hacer avanzar la agenda de "América Primero".

"Como el único nativo americano en el Senado, Markwayne es un defensor fantástico de nuestras increíbles comunidades tribales", ha dicho, agregando que trabajará para mantener las fronteras "seguras" y "detener la delincuencia de migrantes, asesinos y otros criminales que entran ilegalmente" a Estados Unidos, así como "acabar con el flagelo de las drogas" para que el país "vuelva a estar seguro".

En respuesta, el hasta ahora senador ha dado las gracias al magnate republicano por la nominación y ha manifestado esperar "con ansias contar con el apoyo" del resto de la Cámara Alta para poder "llevar a cabo la misión del presidente Trump junto con las numerosas agencias competentes del departamento y los miles de patriotas que nos mantienen seguros a diario".

"El presidente Trump se basó (en su campaña electoral) en restaurar la ley y el orden, y rápidamente ha logrado la frontera más segura de la historia de Estados Unidos. Espero con ansias apoyar la misión del presidente de salvaguardar al pueblo estadounidense y defender la patria", ha manifestado en redes sociales.

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca también ha elogiado en su mensaje a Noem por haber "servido bien" al país y obtenido "numerosos y espectaculares resultados". "Se convertirá en enviada especial para el Escudo de las Américas, nuestra nueva iniciativa de seguridad en el Hemisferio Occidental que anunciaremos el sábado en Doral, Florida", ha zanjado.

Tras el anuncio, Noem ha mostrado al mandatario su agradecimiento por el nuevo nombramiento y ha mostrado su deseo de "trabajar estrechamente" en su nuevo cargo con los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, --a los que ha descrito como "increíbles" líderes-- "para desmantelar los cárteles que han traído drogas a nuestra nación y han matado a nuestros hijos y nietos".

"El hemisferio occidental es fundamental para la seguridad de Estados Unidos. En este nuevo cargo, podré aprovechar las alianzas y la experiencia en seguridad nacional que he forjado durante los últimos trece meses como secretaria de Seguridad Nacional", ha subrayado quien durante su tiempo en el cargo ha realizado múltiples visitas a países latinoamericanos, negociando acuerdos con, entre otros, El Salvador, Argentina y Ecuador, donde sólo un referéndum celebrado en noviembre de 2025 impidió el establecimiento de bases dependientes de la cartera de Noem.

En cuanto a su controvertida labor dentro de las fronteras estadounidenses, ha defendido haber alcanzado "logros históricos" entre los que ha citado "la frontera más segura de la historia" del país, la deportación de "tres millones de inmigrantes ilegales" y un supuesto ahorro "al contribuyente de 13.000 millones de dólares" (algo menos de 11.200 millones de euros) cuya procedencia no ha precisado, si bien comunicados anteriores de Seguridad Nacional ensalzaron un ahorro ligeramente menor motivado por la reducción de personal y la revisión por parte de la propia Noem de todo contrato que superara los 100.000 dólares (86.000 euros).

La popularidad de Noem empezó a caer en picado tras los tiroteos en los que fallecieron Alex Pretti y Renee Good, el primero a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y la segunda por disparos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Su mandato quedó en entredicho cuando el presidente decidió mandar al conocido como 'zar de las fronteras', Tom Homan, a la ciudad de Minneápolis para intentar calmar los ánimos tras la muerte de Pretti y Good, si bien éste acabó finalmente poniendo fin a la operación desplegada en el estado, bautizada como 'Metro Surge', en contra de la inmigración ilegal.