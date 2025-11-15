EEUU.- AMP.- Trump se desvincula de la "lunática" congresista Marjorie Taylor Greene

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha retirado la palabra a la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, uno de sus grandes apoyos legislativos durante su primer mandato y, en su apogeo, pilar del movimiento ideológico MAGA (Make America Great Again) por la insistencia de la legisladora en la publicación completa de los documentos relacionados con la red de prostitución liderada por el fallecido empresario Jeffrey Epstein y sus vínculos con el mandatario norteamericano.

En un mensaje publicado en su cuenta de su plataforma Truth Social, Trump ha descrito a Greene como una "lunática" y una "chiflada" que no deja de "quejarse, quejarse y quejarse". Trump no menciona a Epstein como motivo de esta ruptura de relaciones, sino que menciona en su lugar una encuesta que envió a la congresista por Georgia que reflejaba su desplome en las encuestas en las elecciones a gobernadora o senadora del estado, aspiraciones de Greene.

Greene tenía una intención de voto del 12 por ciento "y no tenía la más mínima oportunidad a menos, por supuesto, que recibiera mi apoyo, y no lo va a tener", ha manifestado Trump, quien ha añadido además que "parece estar molesta" porque el presidente no le devuelve las llamadas. "Tengo que estar pendiente de 219 congresistas, 53 senadores, 24 miembros de mi gabinete, casi 200 países y una vida normal. No puedo escuchar todos los días lo que quiera despotricar una lunática", ha esgrimido el mandatario.

Trump, por último, ha acusado a Greene de haber traicionado los principios del Partido Republicano y de pasarse a "la izquierda radical" antes de declararse convencido de que "la maravillosa y conservadora gente" de su estado "se está pensando desafiarla en unas elecciones primarias" porque "ella también les tiene hartos con sus histrionismos".

Quien decida enfrentarse a Greene en las urnas, ha asegurado Trump, tendrá el apoyo "completo e inquebrantable" del mandatario, que horas después redoblaba su ataque en un segundo mensaje contra la "congresista Marjorie Taylor Brown", en un juego de palabras con su apellido porque "la hierba verde se vuelve marrón cuando empieza a pudrirse".

"Ha terminado de convertirse en la RINO que siempre fue", ha asegurado el presidente en referencia a una de las expresiones por excelencia de su movimiento: "Republicano solo de nombre" (Republican In Name Only) con el que Trump designa a los miembros del partido que no declaran lealtad a su persona.

GREENE SEÑALA LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN COMO MOTIVO DEL DESENCUENTRO

En su cuenta de la red social X, Greene ha acusado a Trump de mentir sobre las supuestas constantes llamadas que le ha hecho y ha asegurado que "está enfurecido" por los archivos de Epstein. "Y, por supuesto, me está atacando con fuerza para dar ejemplo y asustar a todos los demás republicanos antes de la votación de la próxima semana sobre la publicación de los archivos", ha asegurado.

"Es realmente asombroso el empeño que está poniendo para impedir que salgan a la luz los archivos de Epstein, hasta el punto de llegar a este extremo", ha añadido Marjorie Taylor Greene antes de pedir al mandatario que "luche con la misma tenacidad para para ayudar a los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos, que están hartos de las guerras y causas extranjeras", en velada referencia a Israel.

"He dedicado demasiado tiempo y demasiado dinero a apoyar a Trump, pero no le idolatro ni le sirvo. Adoro a Dios, Jesús es mi salvador y sirvo a mi distrito y al pueblo estadounidense. Sigo siendo la misma persona de siempre y continuaré rezando para que esta administración tenga éxito, porque el pueblo estadounidense merece desesperadamente lo que votó", ha zanjado la congresista.