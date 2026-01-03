Trump dice que EEUU "se hará cargo" de Venezuela hasta que encuentre un reemplazo aceptable de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Will Oliver - Pool via CNP / Zuma Press / Contacto

Las petroleras estadounidenses se harán cargo de la "reconstrucción de la infraestructura" venezolana

El presidente de EEUU expresa dudas sobre Machado porque "no cuenta con el respaldo del país" y habla por el momento de una gestión interna

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que su país se "hará cargo" de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro, capturado esta pasada madrugada junto a su mujer tras un asalto estadounidense a su "fortaleza en el corazón de Caracas" en medio de bombardeos de EEUU contra la capital y alrededores.

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", ha indicado el presidente de EEUU en rueda de prensa, acompañado de su secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, para informar de una operación que no registró bajas mortales entre los militares estadounidenses.

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

Tras recordar que Maduro está ahora mismo imputado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, Trump ha confirmado que Maduro y su mujer, la primera dama Cilia Flores, también detenida, serán trasladados a Nueva York desde el 'USS Iwo Jima' donde ambos se encuentran "para enfrentarse a todo el poder de la justicia estadounidense".

Maduro, ha asegurado Trump, era tanto un "dictador ilegítimo" como "el capo de una vasta red criminal responsable del tráfico de cantidades colosales de drogas letales e ilícitas a Estados Unidos" que envió "bandas salvajes y asesinas, incluida la sanguinaria banda carcelaria Tren de Aragua, para aterrorizar a las comunidades estadounidenses en todo el país".

El presidente norteamericano ha insistido en sus acusaciones de que el Gobierno venezolano "se apoderó y robó petróleo y activos estadounidenses" que han costado al país "miles y miles de millones de dólares" en lo que describió como "uno de los mayores robos de propiedad en la historia de Estados Unidos.

"UNA TRANSICIÓN SEGURA Y ADECUADA"

El presidente de EEUU ha asegurado que su país está capacitado para guiar a Venezuela a través de una "una transición segura, adecuada y juiciosa" y avisado a lo que queda del Gobierno de Maduro, comenzando por los ministros de Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, que su país está listo "para lanzar un segundo ataque mucho mayor si fuera necesario".

Trump no ha querido precisar si esta "transición" que planea contempla el despliegue de tropas en suelo venezolano. "A nosotros no nos da miedo desplegar tropas. Anoche desplegamos tropas", ha indicado el mandatario norteamericano. "Es algo que no nos da miedo. Sea como fuere, nos aseguraremos de que este país sea gobernado correctamente", ha indicado.

En este sentido, el presidente de EEUU no ha querido mencionar explícitamente a la líder de la oposición, María Corina Machado, ni al candidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González, como posibles reemplazos de Maduro. "Vamos a tener a un grupo de personas que lo administren hasta que pueda volver a funcionar, generar mucho dinero para la gente y brindar a los venezolanos una excelente forma de vida", ha indicado antes de asegurar que conoce "a gente fantástica, incluyendo a gente del Ejército".

DUDAS SOBRE MACHADO

Es más, Trump ha llegado a expresar serias dudas sobre Machado, premio Nobel de la Paz, porque considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población. "Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", ha indicado.

De hecho, el presidente de Estados Unidos ni siquiera ha repudiado explícitamente la figura de la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. "La eligió Maduro, pero ya veremos", ha manifestado. El presidente de EEUU ha recordado que Rodríguez ha mantenido conversaciones con Rubio durante las infructuosas negociaciones previas con Maduro y ha asegurado que la vicepresidenta venezolana exhibió una buena disposición a pesar de ser la 'número dos' de Maduro. En cualquier caso, Trump se ha negado a hablar de plazos concretos: "Me gustaría que todo fuera rápido, pero hace falta tiempo porque vamos a reconstruir su infraestructura entera, porque está podrida", ha dicho.

Por último y en términos generales, Trump ha defendido su acción en Venezuela como un nuevo ejemplo de su política exterior para el continente. "El dominio americano en el hemisferio occidental jamás volverá a quedar en entredicho", ha indicado el presidente.