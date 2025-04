Trump dice que no aprovechará "vacíos legales" para hacerse con un anticonstitucional tercer mandato

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no tiene intención de recurrir a "vacíos legales" para presentarse a las elecciones a un tercer mandato ilegal, según los términos de la Constitución estadounidense, y ha decidido aparcar la cuestión tras asegurar a finales del mes pasado que no estaba bromeando sobre sus intenciones.

La 22ª enmienda de la Constitución estipula que "nadie podrá ser elegido presidente más de dos veces", pero elementos próximos a Trump como su ideólogo Steve Bannon declaró también en marzo que existían "un par de alternativas" y que estaba examinando "los límites de la definición" constitucional.

Una de estas opciones es la posibilidad de que Trump se presente a las elecciones de 2028 como hipotético candidato a la Vicepresidencia pero esta opción también está terminantemente prohibida por la Constitución, cuya 12ª enmienda especifica que ninguna persona incapacitada para ejercer como presidente podrá hacerlo como su compañero de fórmula.

La única manera de que Trump conserve el poder tras dejar el cargo en 2028 sería convencer al Congreso de que enmiende la Constitución. Sin embargo, una enmienda constitucional requiere una supermayoría de apoyo (o dos tercios) en ambas cámaras del Congreso y, posteriormente, la ratificación de tres cuartas partes de los estados de Estados Unidos, un escenario ahora mismo impensable.

"No sé absolutamente nada sobre ello", ha manifestado Trump sobre esta posibilidad en declaraciones realizadas a la revista 'Time'. En la entrevista, publicada este viernes, el presidente estadounidense mantiene que sí ha discutido con su círculo interno "vacíos legales bien conocidos", sin dar más detalles, antes de expresar su repulsa ante esta posibilidad.

"No creo en vacíos legales", ha esgrimido Trump, quien ha preferido centrarse en su mandato actual y no contempla todavía esta idea a pesar de que está "inundado" de peticiones. "Estoy haciendo un buen trabajo, mi estado físico es genial y he clavado mi examen cognitivo", ha asegurado.

NUEVA COLECCIÓN 'TRUMP 2028' EN SU TIENDA

Tal es el nivel de especulación sobre un hipotético tercer mandato de Trump, que el propio mandatario alimenta más aún los rumores con sus productos de merchandising en su tienda oficial, donde ha lanzado una nueva colección con el lema 'Trump 2028'.

En concreto se trata de una gorra roja con este lema y que tiene un precio de 50 dólares, una camiseta con el mismo texto acompañado de la frase 'Rescribir la historia' y un enfriador de latas. Todos los productos son rojos y mantienen una estética de material electoral típico de Estados Unidos.

El revuelo por estos productos ha aumentado también debido a que Eric Trump, el tercero de los cinco hijos del presidente, ha publicado una fotografía en redes sociales en la que aparece con la gorra, que se comercializa por 50 dólares (unos 44 euros).