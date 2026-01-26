EEUU.- AMP.- Trump envía al "zar de las fronteras" a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

January 14, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: White House Border Czar Tom Homan speaks to reporters on the driveway outside the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, on January 14, 2026 - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará al "zar de las fronteras", Tom Homan, al estado de Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones por las redadas contra la migración.

"Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en ese área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente", ha señalado este lunes en un mensaje publicado en redes sociales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha precisado en redes sociales que Homan se encargará de gestionar las investigaciones de fraude en el estado que han provocado "el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes" y también de dirigir las operaciones del ICE en Minnesota.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha afirmado que se trata de una "buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis". "He trabajado estrechamente con Tom durante el último año y ha sido un activo fundamental para nuestro equipo", ha expresado.

En este sentido, ha aseverado que "su experiencia y perspicacia" ayudará a las autoridades en las "investigaciones de fraude a gran escala en el estado", así como a "eliminar amenazas a la seguridad pública y a inmigrantes ilegales delincuentes violentos de las calles de Minneapolis".

Esto se produce después de que el comandante de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis, Gregory Bovino, afirmara el domingo que los agentes federales son "víctimas" del incidente en el que el sábado murió tiroteado Pretti por un agente.

Bovino instó a los manifestantes a no "meterse a sabiendas en una intervención de las fuerzas de seguridad". "Lo que tienen que afrontar los agentes aquí en Minneapolis son situaciones caóticas, muy difíciles y violentas", subrayó.

Esta y otras actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".