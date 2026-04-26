Trump es evacuado de una cena en la Casa Blanca por motivos de seguridad

April 23, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald Trump speaks to the media in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 23 April 2026. President Trump met with Lebanese and Israeli envoys at the White - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, y la Primera Dama, Melania Trump, han tenido que ser evacuados este sábado de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca a raíz de un incidente de seguridad registrado durante el evento, en el que se han escuchado varios disparos, tal y como se ha podido ver en la retransmisión en directo del acto.

Instantes después de la evacuación, el propio Trump ha quitado hierro al asunto y ha agradecido en un escueto mensaje publicado en redes sociales el "fantástico trabajo" del servicio secreto de la Casa Blanca.

"Actuaron con rapidez y valentía", ha ensalzado el mandatario, antes de asegurar que "el tirador" de los disparos que se han oído en la sala "ha sido detenido". "He recomendado que 'el espectáculo continúe', pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden", ha sentenciado el mandatario sin proporcionar más detalles sobre el transcurso de la situación.

Así las cosas, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que "tomarán una decisión en breve" y ha matizado que, "independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado". "Sencillamente, tendremos que repetirla", ha concluido.

La velada de corresponsales se ha visto interrumpida después de que se escuchara un ruido de origen no identificado en el interior del recinto, lo que ha provocado una reacción inmediata por parte de la organización del evento y del personal de seguridad del presidente. Acto seguido, se ha solicitado a los asistentes que abandonaran el lugar, en medio de aplausos que acompañaron la salida.

Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelado que se han visto obligados a permanecer durante varios minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

Minutos más tarde de, varios agentes armados del Servicio Secreto accedieron al escenario donde se encontraba el mandatario. Trump ha sido retirado --junto a su esposa-- del lugar como parte del protocolo de seguridad activado tras el incidente.

Los asistentes al acto han asegurado que el mandatario norteamericano aún no ha vuelto al lugar del incidente, sin que se se conozca por el momento su paradero.