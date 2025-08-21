El presidente celebra esta "victoria total" mientras insiste en la tesis de la "caza de brujas"

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha anulado la multa impuesta contra el presidente, Donald Trump, tras ser condenado por fraude por irregularidades empresariales, por considerar excesivos los casi 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros) planteados entre multas directas e intereses.

La condena parte de una causa iniciada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, e implicó en febrero de 2024 una orden para que Trump y sus empresas abonasen más de 350 millones de dólares en concepto de multa, a los que se sumaban otros 150 millones de dólares en calidad de intereses, informa la cadena CNN.

Por mayoría, los jueces del tribunal de apelaciones han valorado en su fallo de este jueves que la multa es "excesiva" y puede violar la Constitución, pese a que también entienden que la medida cautelar está "bien elaborada para contener la cultura empresarial de los acusados".

La decisión no supone en ningún caso exonerar a Trump de la condena civil por fraude, aunque el presidente no ha tardado en celebrar lo que considera "una victoria total" en un caso que ha vuelto a vincular con una supuesta "caza de brujas política", con críticas y acusaciones frontales contra la fiscal de Nueva York.

Según Trump, en total debía haber pagado "más de 550 millones de dólares", fruto de una sentencia que, en su opinión, también estaba perjudicando ya la inversión empresarial en Nueva York. En este sentido, ha insistido en que todo lo que hizo fue "absolutamente correcto".

"Lamentablemente, hay otros casos contra mí igual de desgraciados", ha lamentado Trump, que ha vinculado los múltiples procesos con un supuesto interés de la campaña demócrata para complicar su candidatura a las elecciones de 2024. "Es un gran honor haber resistido, prosperado e incluso haber llegado a la Presidencia de Estados Unidos pese a las atrocidades que me hicieron", ha resaltado.