November 20, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump with Vice President JD Vance and Secretary of State Marco Rubio hold a press conference in the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washing - Yuri Gripas-Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que firmará una directiva presidencial para que el Departamento de Justicia "solicite la pena de muerte para los asesinos de niños, así como para los violadores y traficantes de personas que maten a sus víctimas", al tiempo que ha cargado contra el gobernador de California, Gavin Newsom, por haber conmutado la pena capital a 548 reclusos.

Durante un acto celebrado en la sede del Departamento de Justicia junto a familiares de víctimas de algunos de los condenados beneficiados en California, Trump ha calificado la decisión de Newsom --posible aspirante demócrata a las elecciones presidenciales de 2028-- como "uno de los actos de injusticia más escandalosos que nuestro país haya visto jamás" y le ha acusado de conceder "clemencia y misericordia a 548 de los monstruos más malvados de la faz de la Tierra".

"Esta tarde nos reunimos para alzarnos contra esta farsa y abrazar a las familias de las víctimas que fueron tan cruelmente traicionadas por un mal gobierno", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca.

Asimismo, Trump ha ordenado al fiscal general, Todd Blanche, que "acelere" el cumplimiento de las ejecuciones en el marco de una estrategia destinada a garantizar que, "una vez que los jurados hayan hablado, la pena capital sea rápida y segura". Según ha detallado el propio Blanche durante la presentación del acto, el Departamento de Justicia ha solicitado la pena de muerte en 49 ocasiones desde el inicio del segundo mandato de Trump, mientras que la anterior administración solo la demandó en una ocasión.

El mandatario estadounidense también ha encomendado al congresista republicano por Texas Brandon Gill la presentación de un proyecto de ley denominado "Ley del Castigo Justo por Asesinato" para endurecer el marco general de la pena capital, instando al Congreso a remitirle la iniciativa sin demora antes de que el Partido Demócrata asuma en enero el control de ambas cámaras legislativas tras las elecciones de medio mandato ('midterms').

Según recoge la agencia de noticias Bloomberg, el Departamento de Justicia ha propuesto modificar la normativa federal para facilitar que los estados puedan acogerse a un procedimiento acelerado de revisión en los tribunales federales bajo una disposición de la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996 (AEDPA, por sus siglas en inglés), lo que permitiría recortar de un año a 180 días el plazo del que disponen los condenados para recurrir sus sentencias en la vía federal una vez agotadas las apelaciones estatales. El departamento ya aprobó este año la solicitud de Tennessee para acogerse a este mecanismo, mientras que siguen pendientes las peticiones de Alabama, Florida, Misisipi, Ohio y Texas.

NEWSOM ACUSA A TRUMP DE FAVORECER CON INDULTOS A ALIADOS POLÍTICOS

Por su parte, la oficina de Newsom --quien anunció el pasado 5 de noviembre la conmutación de las penas de muerte en California por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional al considerar que las ejecuciones estatales son incompatibles con los valores del estado, una medida que en varios casos requiere aún el aval del Tribunal Supremo californiano-- ha respondido antes del discurso acusando a Trump de utilizar el indulto presidencial para favorecer a aliados políticos adinerados y condenados por fraude.

Citando un informe de los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes que cifra en 1.700 millones de dólares (unos 1.559 millones de euros) las restituciones a víctimas anuladas por los perdones de Trump, el gobernador californiano ha rechazado recibir "lecciones sobre rendición de cuentas de un presidente que ha utilizado el poder del indulto para ayudar a amigos ricos y socios comerciales a eludir la justicia mientras las víctimas siguen luchando por recuperar lo que les fue arrebatado".

Finalmente, Trump ha aprovechado su intervención para anunciar que el Departamento de Justicia concederá cerca de 150 millones de dólares (alrededor de 137 millones de euros) en nuevas subvenciones de seguridad pública destinadas a facilitar la contratación de más de un millar de agentes de Policía adicionales y a reducir los tiempos de respuesta ante avisos por violencia doméstica y agresiones sexuales en todo el país.