November 6, 2025, Athens, Greece: U.S. Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, during a roundtable discussion at the 6th Partnership for Transatlantic Energy Cooperation meeting at the Zappeion, November 6, 2025 in Athens, Greece. - Andrew King/Interior Department / Zuma Press / Eur

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la embajadora en Grecia, Kimberly Guilfoyle, que presente su dimisión a raíz de una serie de presuntos escándalos sobre negligencias varias durante su desempeño en el cargo, que la han hecho acreedora de una investigación por parte de la Oficina del Inspector General.

"Hemos pedido a Kimberly Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo maravilloso para el equipo y le deseamos lo mejor", ha confirmado este martes la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

Trump ya había comentado este pasado lunes que se planteaba destituir a Guilfoyle, acusada de aceptar lujosos regalos mientras ejercía como embajadora y de pedir dinero a cambio de facilitar acceso a figuras del Gobierno antes de que se confirmara su nombramiento.

Los abogados de Guilfoyle han negado las acusaciones de haber solicitado dinero y han afirmado que los informes sobre sus viajes son engañosos. Su clienta, aseguran, siempre ha cumplido con los requisitos federales sobre la presentación de informes y de obsequios.

Según informaron a la CNN fuentes próximas a la investigación, las explicaciones no han satisfecho a la Oficina del Inspector General, órgano de control, de ahí el comienzo de las pesquisas en torno a la diplomática.

A las pocas horas del anuncio, Trump ha terminado repudiando en público a la embajadora (y antigua prometida de su primogénito, Donald Trump Jr.): "Kimberly Guilfoyle no era parte de mi familia. Supongo que hace mucho salía con mi hijo. En cualquier caso, no me gustaba lo que estaba leyendo", ha comentado a los medios frente a la Casa Blanca antes de partir hacia Alaska para dar un nuevo mitin en plena carrera a las legislativas del 3 de noviembre.