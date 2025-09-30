EEUU.- AMP.- Trump presume de la superioridad de EEUU en arsenal nuclear frente a Rusia y China

Reitera su decepción con Putin por no poner fin a la guerra en una semana

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que Washington tiene el "mejor" arsenal nuclear y el más "nuevo" del mundo, presumiendo de superioridad ante países como Rusia o China tras recordar el despliegue a principios de dos submarinos nucleares cerca de las costas rusas.

El magnate ha recordado durante un encuentro con militares en la ciudad de Quantico, en el estado de Virginia, el despliegue de los dos submarinos nucleares tras los comentarios "incendiarios" del expresidente ruso Dimitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad.

"Recientemente Rusia nos ha amenazado un poco y he enviado un submarino nuclear. El arma más legal jamás fabricada", ha explicado, agregando que "es imposible de detectar" y que Washington lleva "25 años de ventaja" a Moscú y Pekín en esta cuestión.

Trump ha advertido que aunque ambos países están por debajo de Estados Unidos en términos de arsenal nuclear "en cinco años estarán igualados". "Francamente, si llega a usarse, tenemos más que nadie. Lo tenemos mejor, más nuevo, pero es algo en lo que ni siquiera queremos pensar", ha asegurado.

El presidente ha sugerido además en otro punto de su intervención que el Departamento de Defensa debería utilizar "ciudades peligrosas" en territorio estadounidense como "campos de entrenamiento" para la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

"Esto será crucial (...) Esto también es una guerra. Es una guerra interna. Controlar el territorio físico de nuestra frontera es esencial para la seguridad nacional. No podemos dejar entrar a esta gente", ha dicho, agregando que el país está "bajo una invasión a nivel interno".

TRUMP CARGA NUEVAMENTE CONTRA PUTIN

Trump ha resaltado nuevamente su decepción con su homólogo ruso, Vladimir Putin --con quien se reunió el mes pasado en el estado de Alaska-- por no haber logrado poner fin a la guerra de Ucrania, reiterando que si hubiese sido presidente el 24 de febrero de 2022 no hubiese estallado el conflicto.

"Dije que creía que terminaría con esto de una vez. Debería haber terminado esa guerra en una semana. Y le dije: 'Sabes, no te ves bien. Llevas cuatro años luchando en una guerra que debería haber durado una semana. ¿Eres un tigre de papel?'", ha señalado.

Por otro lado, ha aprovechado su largo discurso para volver a desenterrar su idea de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos tras asegurar que Ottawa le ha comunicado que querría formar parte de su nuevo escudo de defensa antimisiles.

"Quieren formar parte de él, a lo que les he dicho: '¿Por qué no os unís a nuestro país? Os convertís en el estado número 51 y lo obtenéis de forma gratuita", ha dicho, alegando además que Canadá "lo está pasando mal" con los aranceles y que estaría mejor sin hacer ese esfuerzo adicional.