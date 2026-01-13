EEUU.- AMP.- Trump reitera su apoyo al ICE tras la demanda de Minnesota para detener su despliegue en el estado

January 11, 2026, Orlando, Florida, United States: (EDITORS NOTE: Image contains profanity) Several protesters hold placards against US Immigration and Customs Enforcement (ICE) actions during a demonstraton in front of Orlando City Hall. Nationwide demon - Europa Press/Contacto/Paul Hennessy

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a defender este martes la labor de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de que las autoridades del estado de Minnesota hayan presentado una demanda para detener su despliegue en la capital.

"A los demócratas de Minnesota les encanta el malestar que causan los anarquistas y agitadores profesionales porque desvía la atención de los 19.000 millones de dólares robados por personas realmente malas y desquiciadas", ha expresado el magnate en su cuenta en la red social Truth Social, en alusión a los casos de corrupción del estado.

Trump ha afirmado así que los "patriotas" agentes del ICE lo único que quieren es sacar a los "criminales" del vecindario "y enviarles de regreso a las prisiones e instituciones mentales de las que vinieron", la mayoría de ellos procedentes de países extranjeros que entraron "ilegalmente" al país durante el mandato de Joe Biden.

"¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados, personas peligrosas de instituciones mentales extranjeras y manicomios, y otros criminales letales demasiado peligrosos para siquiera mencionarlos?", se ha cuestionado.

Por su parte, el vicepresidente del país, JD Vance, ha afirmado que "solo hay redadas caóticas" en aquellas ciudades de mayoría demócrata en las que los funcionarios "luchan para no aplicar las leyes federales". "El caos lo crean líderes que prefieren promover disturbios en sus calles antes que cumplir con la ley", ha recalcado en redes sociales.

La demanda contra la Administración Trump, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Minnesota, incluye a las ciudades de Minneapolis y Saint Paul como demandantes y tiene como acusados a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha denunciado recientemente que "las escuelas han cerrado, la gente tiene miedo de ir a trabajar, comprar o buscar atención médica" y que "los recursos policiales están realmente al límite".

La muerte de una mujer --identificada como Renee Nicole Good-- a manos de agentes del ICE en Minneapolis ha desencadenado protestas en el estado y en otros puntos de Estados Unidos. Las autoridades han reforzado aún más el despliegue de la agencia en las calles ante las masivas movilizaciones por parte de la sociedad estadounidense.

Trump se refirió a Somalia y a otras naciones africanas como "países de mierda" durante un mítin en diciembre de 2025. "¿Por qué solo aceptamos gente de países de mierda? ¿Por qué no podemos traer gente de Noruega, Suecia? Solo unos pocos", resaltó.

El magnate calificó de "desastre" al país. "Inmundos, sucios, repugnantes, plagados de delincuencia. Lo único que saben hacer bien es perseguir barcos", indicó el presidente, en alusión a los actos de piratería en aguas del mar Rojo.