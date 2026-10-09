EEUU.- AMP.- Zelenski ve un "regalo" a Putin el pacto con Trump para suministrar millones de toneladas de diésel ruso

October 8, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelensky pays tribute to victims of a Russian strike on the city of Pryluky and speaks with people affected by the attack, on October 8, 2026, as the Russia-Ukraine war continues - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha considerado este viernes el acuerdo anunciado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, por el que Rusia suministrará millones de toneladas de su diésel al mercado global y al estadounidense, un "regalo" al presidente Vladimir Putin y una muestra de una "debilidad evidente" ante la relajación de sanciones a Moscú.

"Cualquier flexibilización de las sanciones contra Rusia sin un acuerdo claro y duradero de desescalada con este país constituye una debilidad evidente. Esto le hace el juego a Rusia, ya que le permite matar a más personas, prolongar la guerra, tener aún menos respeto por Estados Unidos e infligir pérdidas y daños aún mayores al mundo", ha señalado en sus redes sociales.

En un extenso comunicado, el mandatario ha asegurado que "los regalos a Putin no traerán la paz ni ningún beneficio al mundo civilizado" y que "Rusia 'devolverá' el gasóleo con más terror y perfidia". "Permitir que Rusia venda productos petrolíferos es una inversión en una guerra que debe terminarse, no prolongarse. Lo que se necesita es una verdadera distensión con Rusia sobre una base recíproca", ha agregado.

En este sentido, Zelenski ha indicado que está dispuesto a tomar "medidas simétricas de distensión", por lo que ha justificado sus ataques contra instalaciones petroleras rusas en "respuesta a la campaña de terror que Rusia lleva años llevando a cabo contra el sector energético de Ucrania".

"Ucrania no incendiará las refinerías de petróleo rusas si Rusia no destruye nuestra infraestructura energética. Este es el tipo de acuerdo que proponemos a Estados Unidos, y creemos que este país tiene el poder suficiente para alcanzar dicho compromiso", ha agregado al respecto.

Así ha recordado que su país cuenta con el "apoyo justo" de Estados Unidos y ha reclamado que "en consecuencia" Washington debe mantener una postura "firme, no débil" en sus conversaciones con Moscú.

"La paz nunca llega a través de la debilidad", ha considerado en una nota en la que ha reclamado mantener la presión sobre su país vecino al tiempo que ha afeado que la conversación de este viernes entre Trump y Putin "conduce a algo diferente".

Zelenski ha atribuido el acuerdo a un "error" de Rusia mientras "compensa su incapacidad para alcanzar sus objetivos en el campo de batalla". "Por eso recurre a intentos de llegar a acuerdos a puerta cerrada para conseguir algún tipo de alivio de la presión sobre Rusia, con el fin de ganar más tiempo y más oportunidades", ha aseverado.

También se ha manifestado al respecto el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, que en redes sociales ha abogado por un "alto el fuego en el sector energético", asegurando que es esto y no la flexibilización de sanciones "lo único que realmente podría reducir los precios".

"Ucrania ya está preparada para dar ese paso. Si se ejerciera la presión suficiente, también se podría obligar a Moscú a aceptarlo. En cambio, Putin lo interpreta como una debilidad. Y una estrategia débil nunca da resultados significativos, del mismo modo que la política de apaciguamiento nunca trae la paz", ha agregado el jefe de la diplomacia ucraniana.

Sus palabras llegan después de que el inquilino de la Casa Blanca haya anunciado un acuerdo "trascendental" con su homólogo ruso para que Rusia suministre "inmediatamente" más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global.

El acuerdo continuará con el suministro de "otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", ha indicado Trump, quien, dependiendo del estado de las refinerías rusas, espera que Moscú entregue "en un corto período de tiempo", tres millones de toneladas de combustible diésel.

El presidente ruso, por su parte, ha confirmado el acuerdo y su total disposición "a suministrar petróleo y productos petrolíferos a los mercados estadounidense y mundial", según ha informado el Kremlin en un comunicado.