Archivo - November 18, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: United States Representative Thomas Massie (Republican of Kentucky) offers remarks to the press on the US House East Front Steps of the US Capitol in Washington, DC, USA, as the US House - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press

Trump asegura que seguirá "junto a Hegseth" incluso tras el 'impeachment' porque "ha ganado dos guerras"

Rubio rechaza las críticas "injustas" contra Hegseth

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El miembro republicano de la Cámara de Representantes Thomas Massie ha presentado este lunes una nueva moción de censura contra el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, por la guerra contra Irán lanzada sin la autorización del Congreso.

"Destitución de Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, por Altos Crímenes y delitos menores. (...) Peter Brian Hegseth, secretario de Defensa, también mencionado como secretario de Guerra por esta Administración, es sometido a juicio político", ha declarado Massie formalmente.

En total han sido ocho cargos de juicio político los presentados por Massie contra Hegseth incluidos los de guerra ilegal o acciones militares en Irán, Yemen y Venezuela, "ignorar las leyes y minimizar las bajas civiles", perpetrar ejecuciones extrajudiciales y persecución de la libertad de expresión.

Está previsto que los artículos del juicio político presentados por Massie se voten el próximo miércoles a pesar de que el Partido Republicano mantiene aún su mayoría a la espera de que tomen posesión los congresistas electos el pasado martes y se conforme una mayoría demócrata.

La resolución de juicio político insiste en que el presidente estadounidense, Donald Trump, en ningún momento solicitó la autorización del Congreso para hacer la guerra a Irán y que la posterior Ley de Poderes de Guerra ha caducado ya sin consecuencia alguna. De hecho, la denuncia plantea que la Casa Blanca ha incumplido hasta tres secciones distintas de esa ley.

"El secretario Hegseth ha ejecutado a sabiendas órdenes ilegales para iniciar una guerra contra una nación extranjera pese a la ausencia de una autorización del Congreso (...) sustituyendo el juicio constitucional obligatorio del Congreso por una acción ejecutiva", ha subrayado.

Hegseth "ha demostrado que sigue siendo una amenaza para los civiles, para la conducta legal de las operaciones militares de Estados Unidos, para la integridad y credibilidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y para la Constitución si se le permite seguir en el cargo", ha argumentado.

Más tarde, en declaraciones a la prensa, Massie ha reprochado ataques como el de la escuela de Minab, en el que murieron al menos 168 personas. "No hay niebla de guerra el primer día. Habéis tenido meses para identificar y elegir los objetivos y eligieron el edificio de una escuela, en un día lectivo, con estudiantes dentro y después volvisteis a atacar y después atacasteis otra vez", ha argumentado.

Además ha recordado cómo durante los primeros días "retorcieron el inglés para intentar no llamarlo guerra". "Últimamente el presidente lo llama guerra todos los días. Está cansado de la semántica", ha resaltado. "Los abogados de la Casa Blanca vienen con este lenguaje retorcido para que Hegseth no sea destituido, pero el presidente sale y utiliza todo los términos que los abogados le dijeron que no usara", ha argüido.

TRUMP MANTIENE SU RESPALDO A HEGSETH

Tras la presentación de la moción, Trump ha comparecido en rueda de prensa en la Casa Blanca y ha asgurado que seguirá junto a Hegseth aunque sea reprobado en la Cámara de Representantes.

"Voy a seguir a su lado. Ha ganado dos guerras", ha afirmado, mientras que ha criticado al republicano Massie porque "es un perdedor" y "tiene mucho odio en el corazón". "No debería estar haciendo perder el tiempo al Congreso o al Senado o lo que quiera que esté haciendo", ha apuntado.

En cuanto Hegseth, ha insistido en que "ha ganado la guerra". "Estaba al mando. Ha ganado la guerra en Venezuela y evidentemente creo que ha ganado la guerra en Irán (...). La gente que hace el trabajo, los grandes patriotas aman a Pete Hegseth", ha argumentado antes de bromear con la posibilidad de "presentar una moción de censura contra quienes dirigieron la guerra de Vietnam".

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha reaccionado ya a la propuesta de juicio político contra Hegseth y ha subrayado que cree que es "injusto".

"Creo que es injusto. He trabajado con él desde el primer día en estos temas. He visto el trabajo que hace, el profesionalismo que aporta", ha afirmado. Para Rubio, Hegseth "ha hecho un gran trabajo". "Yo veo la parte que no ven los medios de comunicación ni los congresistas", ha señalado.

Varios congresistas republicanos han manifestado su intención de votar a favor de la destitución de Hegseth, por lo que si finalmente se vota, la moción podría salir adelante con apoyo de la minoría demócrata. Sin embargo, la destitución definitiva está aún muy lejos, ya que aunque la Cámara de Representantes vote a favor, el Senado tiene una firme mayoría republicana contraria a su marcha.

Massie ya ha presentado anteriormente una petición de juicio político o 'impeachment' contra Hegseth, al que acusa de librar una guerra "ilegal" contra Irán sin que hubiera previamente "declaración de guerra, autorización legal, ataque contra Estados Unidos ni amenaza inminente", aunque antes de la clara derrota republicana en las elecciones de mitad de mandato del pasado martes.