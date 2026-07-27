EEUU.-AMP2.- Detenida una persona por un tiroteo en Seattle que deja tres muertos y cuatro heridos

March 25, 2025, Seattle, Washington, United States of America: It was an unusually clear, blue sky day in Seattle. The Frank Gehry designed Museum of Pop Culture, with its waves of steel skin, compliments the Seattle Space Needle - Europa Press/Contacto/Bruce Chambers

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, ha detenido a una persona por el tiroteo registrado este domingo en un festival gastronómico en el centro de la ciudad que se ha saldado con tres muertos y cuatro heridos.

Según ha informado el Departamento de Policía de Seattle, dos de las víctimas murieron en el lugar del ataque, mientras que una tercera falleció en el centro médico al que fue trasladada, informa el diario 'Seattle Times'.

La hipótesis de las autoridades es que se produjo un tiroteo entre dos personas, una de las cuales ya ha sido detenida mientras que se busca al supuesto segundo atacante. No obstante, el jefe adjunto de Policía, Tyrone Davis, ha afirmado que este no representa un peligro público y ha indicado que se trata de una persona joven.

El evento gastronómico en el que se produjo el altercado lleva décadas celebrándose en Seattle y la edición del pasado año congregó a 280.000 personas durante el fin de semana en el que se celebró.

"Quiero dar las gracias a los agentes de la Policía de Seattle que acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a un sospechoso", ha manifestado la oficina de la alcaldesa de la ciudad, Katie Wilson, en un comunicado en el cual ha señalado que esta noche toda su atención está focalizada "en las personas que han perdido la vida, en quienes luchan por recuperarse y en las familias que están a su lado".

Apenas unos instantes después de que fueran escuchados los disparos, el cuerpo policial publicó un comunicado en redes en el cual instó a la ciudadanía a evitar esa zona en la cual, según medios estadounidenses como la CNN, estaba siendo celebrado un festival gastronómino a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.

"La violencia armada cambia a las familias para siempre. Su trauma va mucho más allá de las personas alcanzadas por las balas. En los próximos días determinaremos lo que ha ocurrido y seremos transparentes con la ciudadanía sobre lo que hayamos averiguado", ha aseverado Wilson calificando lo sucedido de "acto de violencia atroz".

Por su parte, el gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, ha confirmado en un mensaje en redes sociales el despliegue de las unidades especiales SWAT de la Patrulla Estatal de Washington, un paso que llega tras la solicitud del Departamento de Policía de Seattle.

En este sentido, ha instado a evitar el área donde se ha producido el ataque y a que las personas en dicha zona "sigan las indicaciones de las fuerzas del orden". "Mis oraciones están con las familias de las víctimas y con los que trabajan para mantener a las personas seguras", ha concluido.