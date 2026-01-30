EEUU.- AMP2.- Detenido el conocido periodista Don Lemon por su cobertura de unas protestas en Minnesota contra el ICE

Archivo - August 29, 2024, Wilmington, De, United States of America: Journalist DON LEMON read an excerpt from his book "I ONCE WAS LOST" to the audience during a book talk, part of the Fall Speaker Series, at the Wilmington Public Library in Wilmington, - Europa Press/Contacto/Saquan Stimpson - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha detenido este viernes al conocido periodista Don Lemon, que el pasado 18 de enero cubría unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, Minnesota, en la que un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejerce de pastor religioso.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado que la detención se ha llevado a cabo este viernes "temprano". Además de Lemon, otras tres personas más han sido detenidas, entre ellas la también periodista Georgia Fort, todas ellas "en relación con el ataque coordinado a la Iglesia Cities en St. Paul, Minnesota".

Más tarde, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ha confirmado que Lemon ha sido acusado de "delitos federales contra los derechos civiles", concretamente por conspiración e interferir con los derechos de otra persona consagrados en la Primera Enmienda, según la cadena NBC News.

El abogado del periodista, Abbe Lowell, ha informado de que ha sido detenido en Los Angeles, donde se encontraba para cubrir la entrega de los premios Grammy. "Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta esta Administración no se tolerarán", ha dicho.

Lowell ha reprochado al Gobierno de Donald Trump que en lugar de investigar a los agentes de ICE que "asesinaron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota" esté "dedicando tiempo, atención y recursos" en arrestar a Lemon.

"La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", ha remarcado su abogado en un comunicado.

Lemon y Fort estaban transmitiendo en directo cómo decenas de personas en contra de las políticas migratorias de la Administración Trump irrumpían en la mencionada iglesia, interrumpiendo el servicio religioso y provocando tensos enfrentamientos.

La cadena CNN, para la que trabajó durante 17 años antes de ser despedido tras una serie de comentarios sobre la candidata republicana Nikki Haley que fueron tildados de sexistas, ha reaccionado planteando que el arresto de Lemon "plantea preguntas profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa".

"La Primera Enmienda en Estados Unidos protege a los periodistas que dan testimonio de noticias y acontecimientos a medida que ocurren, garantizando que puedan informar libremente en interés público", ha subrayado, recordando además que el Departamento de Justicia ya intentó dos veces antes sin éxito detener a Lemon y a otros periodistas por su cobertura de las protestas en Minnesota.

CRÍTICAS DEL PARTIDO DEMÓCRATA

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado estadounidense, Chuck Schumer, ha afirmado que "una vez más" la Administración Trump "se comporta igual que los estados policiales y los regímenes autoritarios de la historia".

En la misma línea se ha expresado el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha señalado que Lemon "es un periodista consumado que estaba haciendo su trabajo". "No hay legitimidad ni fundamentos para el arresto de Don Lemon ni para la detención de los demás periodistas", ha dicho.

Jeffries ha indicado que "los derechos de la prensa libre e imparcial son fundamentales para la democracia estadounidense". "El ICE, como ya hemos visto, está fuera de control, y el pueblo estadounidense lo sabe", ha expresado en declaraciones a la prensa.

LA CASA BLANCA SE BURLA

En las cuentas oficiales de sus redes sociales, la Casa Blanca ha compartido una imagen de Lemon con el mensaje, "cuando la vida te da limones", haciendo un juego de palabras con su apellido, acompañado del emoticono de las cadenas.

Por el contrario, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, ha puesto de relieve que la detención de Lemon y Fort "son profundamente preocupantes", así como contrarios a los derechos que garantiza la Constitución de Estados Unidos.

"En Minnesota no tratamos a los periodistas como criminales por hacer su trabajo. Nadie debería ser arrestado simplemente por sostener una cámara, hacer preguntas difíciles o decirle al público lo que tenemos derecho a saber", ha manifestado Ellison en un comunicado difundido en sus redes sociales.