EEUU.- AMP2.- EEUU publica un nuevo paquete de miles de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este martes de forma oficial un nuevo paquete con miles de documentos relacionados con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein después de que la retirada de algunas fotografías desatara críticas contra el presidente estadounidense, Donald Trump, que aparecía en algunas imágenes.

Ahora el Gobierno ha sacado a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso, pero ha alertado en un comunicado de que algunos de estos archivos "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump".

"Las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente. Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos teniendo en cuenta las protecciones legales requeridas para proteger a las víctimas de Epstein", ha indicado.

Este mismo martes, Trump ha criticado la publicación de muchas de las fotografías que aparecen en los archivos por considerar que pueden "arruinar la reputación de personas inocentes" únicamente por aparecer junto a Epstein.

En este sentido, ha hecho alusión a que Epstein --condenado por abuso sexual y tráfico de menores-- estaba "por todas partes en Palm Beach, por lo que mucha gente se cruzaba con él antes o después". "Muchos están enfadados por la publicación de estas fotos porque hay muchas personas que no tenía nada que ver con él pero aparecen en alguna imagen porque estaban en la misma fiesta", ha apuntado. "Esto arruina la reputación de personas inocentes", ha añadido.

Tras la publicación de los archivos, ha salido a la luz una carta firmada presuntamente por Epstein y enviada al convicto y delincuente sexual Larry Nassar --condenado por abusar de cientos de niñas y mujeres aprovechándose de su trabajo como médico del equipo de gimnasia olímpico-- en la que el multimillonario fallecido parece hacer una referencia a Trump, si bien no le nombra directamente.

"Compartimos una cosa: nuestro amor y cariño por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las jóvenes y núbiles chicas", reza la misiva, procesada el 13 de agosto de 2019.

Un investigador descubrió la carta, publicada este martes por el Departamento de Justicia, en la oficina de correos de la cárcel semanas después de que el multimillonario fuera encontrado muerto en su celda, si bien por aquel entonces no se conocía el contenido de la misiva, según ha recogido la cadena CNN.

El sobre fue enviado a Nassar, que se encontraba en una prisión federal en Arizona, desde el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, si bien la carta fue estampada tres días después de la muerte de Epstein, por lo que aparentemente su envío se retrasó.

El Departamento de Justicia estadounidense ha indicado posteriormente en un breve mensaje publicado en sus redes sociales que "está investigando actualmente la validez de esta supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar".

Asimismo, ha defendido que "el matasellos del sobre es de Virginia, no de Nueva York", y que "la dirección del remitente indicaba la cárcel incorrecta donde se encontraba Epstein y no incluía su número de recluso", algo que es "necesario" para el envío de una carta.

Otro documento difundido por el propio Departamento de Justicia --que hace referencia a una solicitud por parte del FBI en Nueva York para realizar un análisis de grafía de la carta para determinar si la letra correspondía a Epstein-- alude a que la carta fue enviada desde el correccional de Manhattan, si bien no se conocen por ahora los resultados de la prueba grafológica.

"La carta fue 'devuelta al remitente' y en la esquina superior izquierda estaba escrito lo siguiente: J. Epstein Correccional de Manhattan NYC NY 10007. La carta tenía matasellos NOVA 220 del 13 de agosto de 2019 y estaba dirigida a Larry Nassar, 9300 S. Wilmot Road, Tucson, Arizona, 85756", reza el documento del FBI. La carta, enviada desde Manhattan, habría sido procesada en el norte de Virginia y devuelta al remitente.

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada varias tandas de documentos hasta ahora clasificados relacionados con la red de abusos a menores que dirigía Epstein. Sin embargo, cientos de páginas de estos nuevos documentos están totalmente en negro.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, el expresidente estadounidense Bill Clinton o Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.