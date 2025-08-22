EEUU.- AMP2.- El FBI registra el domicilio del exasesor de seguridad nacional de Trump John Bolton

El presidente se desvincula de los procedimientos pero reanuda sus ataques contra su antiguo asesor: "Es un poco escoria"

El FBI ha comenzado esta mañana un registro en el domicilio del que fuera asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración Trump y ahora acérrimo crítico del presidente, John Bolton, en el marco de una investigación sobre la presunta posesión de documentos clasificados.

Los agentes federales norteamericanos han hecho acto de presencia en el domicilio de Bolton en Bethesda, estado de Maryland, en torno a las 06.00 horas.

Fuentes de la operación han confirmado a Fox News que el registro está vinculado a la posible posesión de documentos clasificados en manos de Bolton, presente en su domicilio durante el registro. Las mismas fuentes han aclarado que Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Trump entre 2018 y 2019, no se encuentra detenido ni bajo arresto.

TRUMP TOMA NOTA DE LA OPERACIÓN PERO SE DESVINCULA DEL PROCESO

Trump, que ha acusado en varias ocasiones a Bolton de comportarse como un "belicista loco" que habría llevado al país a la "Sexta Guerra Mundial", ha confirmado este viernes que está al tanto de la operación pero ha dejado la cuestión en manos de los investigadores y se ha dedicado a atacar de nuevo a su antiguo asesor.

"Es una persona muy callada, excepto en televisión, cuando abre la boca para decir algo malo de Trump", ha declarado el presidente estadounidense, hablando de sí mismo en tercera persona. "Solo quiere matar gente. No soy fan. Es un poco escoria. No es un tipo inteligente, pero podría ser muy antipatriota. O sea, vamos a averiguarlo. No sé nada al respecto. Lo acabo de ver esta mañana", ha indicado antes de insistir que no tiene intención de influir en el proceso.

"En realidad soy el máximo responsable de las fuerzas del orden público, pero creo que es mejor así. No quiero saber nada de esto. No es necesario", ha indicado.

También ha reaccionado el director del FBI, Kash Patel, quien ha indicado que "nadie está por encima de la ley", según un escueto mensaje publicado en su cuenta de la red social X. "Los agentes del FBI están de misión", ha añadido. También la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, ha defendido en otro mensaje en la misma plataforma que "la seguridad de América es innegociable" y que la Casa Blanca siempre actuará "en busca de la justicia".

Tras dejar la Administración Trump, Bolton publicó un libro sobre sus andanzas en la Casa Blanca titulado 'La habitación donde ocurrió' en el que describió al presidente estadounidense como un incompetente. "Veía conspiraciones escondidas hasta debajo de las piedras y permanecía asombrosamente desinformado sobre cómo dirigir la Casa Blanca, y mucho menos el enorme gobierno federal".