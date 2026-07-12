EEUU.- AMP2.- Israel y Ucrania encabezan las condolencias internacionales por la muerte del senador Lindsey Graham

Archivo - March 11, 2019 - Golan Heights, Israel - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, left, shakes hands with U.S. Senator Lindsey Graham of South Carolina at a lookout point on the Israeli-occupied Golan Heights March 11, 2019 in Golan, Israel. - Europa Press/Contacto/Matty Stern - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes y ucranianas han protagonizado la primera ola de reacciones a la muerte de uno de los actores por excelencia de la política exterior de Estados Unidos, el senador republicano Lindsey Graham, fallecido este sábado por la noche a los 71 años a causa de una "repentina enfermedad", según su oficina.

Graham era presidente de la Comisión Presupuestaria del Senado pero desempeñaba su rol principal como asesor oficioso en las guerras de Irán y Ucrania como férreo aliado de Kiev y de Tel Aviv, como demuestra el hecho de que este pasado viernes estaba en Ucrania visitando una fábrica de drones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado que Israel "ha perdido a uno de sus más grandes amigos", Estados Unidos ha perdido a "un gran patriota" y él mismo ha perdido "a un querido amigo".

"Lindsey comprendió que la seguridad de Israel y Estados Unidos son inseparables. Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, fortalecer nuestra alianza y abogar por el mundo libre", ha añadido Netanyahu.

Poco antes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, celebró la figura de "un faro de claridad moral y un verdadero líder de la asociación entre Estados Unidos e Israel".

"Nunca olvidaremos cómo se mantuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles, y siempre estaremos agradecidos por la justicia, la verdad y la lealtad que demostró", ha añadido Herzog.

El ultranacionalista ministro de Seguridad israelí, Itamar ben Gvir, ha trasladado que Graham "se mantuvo junto a Israel no porque fuera fácil, sino porque creía que era lo correcto" y "su apoyo inquebrantable, coraje y claridad moral le ganaron la admiración de millones de israelíes".

ZELENSKI RECUERDA A UN "DEFENSOR DE LA LIBERTAD"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha trasladado su pésame en su nombre y en el del pueblo ucraniano por la muerte de Graham, un "verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen de nuestro mundo un lugar más seguro".

Zelenski ha recordado que Graham visitó su país hasta en diez ocasiones "y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba".

"Mantuvimos un diálogo constante y echaré de menos nuestras conversaciones", ha recordado el presidente ucraniano sobre la figura de un "firme defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania (en Estados Unidos)" quien, en las últimas, semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían contribuir a la paz, incluyendo sanciones más severas contra Rusia.

"Siempre estaremos especialmente agradecidos por el reconocimiento de nuestro pueblo y las palabras de admiración por la valentía de los defensores de Ucrania. Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido. Nuestras condolencias a la familia de Lindsey, a sus seres queridos y a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado", ha concluido Zelenski.

La segunda reacción ucraniana ha llegado de la mano del ministro de Exteriores Andri Sibiha, quien ha descrito al senador fallecido como "un verdadero amigo de Ucrania y una de las voces más fuertes en la lucha contra la agresión rusa".

"Defendió con firmeza la imposición de sanciones más severas contra Rusia y el dotar a Ucrania de los recursos necesarios para defender a su pueblo. Su liderazgo, convicción y compromiso inquebrantable con Ucrania jamás serán olvidados", ha añadido.

LA UNIÓN EUROPEA LAMENTA LA PÉRDIDA DE UN ENEMIGO "INTRÉPIDO" DE RUSIA

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha sumado a las condolencias internacionales con un recuerdo a las constantes iniciativas de Graham para conseguir "que a Rusia le costara cada vez un poco más perpetrar su guerra de agresión" contra Ucrania.

"Mis condolencias a la familia y seres queridos del senador Lindsey Graham, quien luchó hasta el final para apoyar la lucha de Ucrania por la libertad, ha manifestado Von der Leyen.

Graham, ha añadido, "trabajó incansablemente para reforzar las sanciones, en estrecha coordinación con la UE" y fue "un líder decidido e intrépido".