MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han perdido la vida y nueve más han resultado heridas de gravedad en un tiroteo que ha tenido lugar este sábado en la Universidad de Brown, en Providence, en el estado de Rhode Island, cerca de Boston, según han informado desde la propia institución.

"Lamentamos mucho informar que hemos confirmado la muerte de dos víctimas del tiroteo en el edificio de ingeniería Barus & Holley. Hay ocho víctimas más en estado crítico, pero estable, en el hospital. Se mantiene la orden de confinamiento", ha comunicado la universidad en una publicación en su cuenta en la red social X.

Seis de los heridos continúan en estado grave, aunque estables, mientras que uno se encuentra en estado crítico y otros dos pacientes se encuentran ya estabilizados, según ha informado el hospital a CNN.

Momentos antes, la Policía de Providence había notificado la presencia de un tirador activo, así como "múltiples disparos en la zona de la Universidad de Brown". "Investigación activa. Por favor, busque refugio y evite la zona hasta nueva orden", avanzaba la Policía de Providence en la misma red social.

El mismo cuerpo policial informó en un primer momento --también a través de redes sociales-- de "disparos cerca de la calle Governor", instando a los vecinos de la zona a permanecer "en los refugios". "Aléjense. Las fuerzas de seguridad están respondiendo", indicaban.

El perímetro del campus universitario ha sido confinado bajo el imperativo de que "todos los miembros de la comunidad permanezcan resguardados en sus hogares (...) mientras la respuesta policial continúa".

"Cierren puertas, silencien los teléfonos y ocúltense hasta nueva orden. Recuerden: corran si están en la zona afectada, evacuen si pueden y ocúltense si no es posible la evacuación", ha concluido la institución educativa, que ha rectificado las informaciones previas sobre la detención de una persona sospechosa. "La Policía no tiene a ningún sospechoso bajo custodia y continúa la búsqueda", ha señalado.

El principal sospechoso como autor de los disparos continúa prófugo, puesto que "si bien en algún momento se informó al DPS que había una persona bajo custodia, tras el interrogatorio se determinó que no era el sospechoso del tiroteo", ha explicado el sistema de alertas de la universidad.

El Departamento de Policía de Providence ha compartido en sus redes sociales un vídeo, obtenido de una cámara de vigilancia, en el que se ve de espaldas a una "persona de interés" caminando cerca del lugar del tiroteo.

"Se trata de quien creemos que es el sospechoso, que sale de esa zona caminando por la calle Hope y gira a la derecha en Waterman. Llevará ropa oscura. No se le verá la cara", ha descrito el subjefe de Policía de Providence, Timothy O'Hara, en declaraciones recogidas por CNN.

La persona que aparace en las imágenes, en efecto, es un hombre vestido con ropa oscura, cuya descripción coincide con los testimonios de los primeros testigos presenciales entrevistados, que han estimado que el varón podría tener unos 30 años.

Las autoridades locales han establecido contactos tanto con el presidente Donald Trump como con el FBI para pedir refuerzos para le investigación en curso y han habilitado un número de teléfono con el que poder contactar en caso de tener información sobre el suceso.

Por su parte, el FBI ha habilitado un sitio web específico para el caso al que los ciudadanos pueden subir imágenes y vídeos en los que pueda aparecer el sospechoso.