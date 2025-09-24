Al menos un muerto por un tiroteo contra un centro de migrantes de Dallas

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas por un tiroteo perpetrado este miércoles contra un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Dallas, según la Policía local, que ha confirmado también el fallecimiento del supuesto tirador.

La investigación preliminar apunta que el sospechoso abrió fuego poco antes de las 6.40 (hora local) desde un edificio adyacente. La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado que el presunto atacante se ha suicidado de un disparo antes de que pudiese ser interceptado por las fuerza de seguridad.

Aunque "aún se están recabando detalles" y "no se sabe el motivo del ataque", Noem ha vinculado este incidente con una ola de "violencia sin precedentes" contra el personal del ICE. "Esto debe parar", ha reclamado en un mensaje difundido en redes sociales.

El vicepresidente, J.D. Vance, ha pedido también el cese de estos "ataques obsesivos" contra los servicios de seguridad y, en particular, contra el ICE, en un mensaje en el que ha expresado su apoyo a las víctimas de este ataque y a sus familias.

Por su parte, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha asegurado que las autoridades estatales colaborarán con las distintas agencias "para llegar hasta el fondo de la motivación del asesino", si bien ha aprovechado para señalar que este tipo de actos no disuadirán a las autoridades para "arrestar y deportar a inmigrantes ilegales".