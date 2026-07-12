EEUU.- AMP2.- Muere a los 71 años Lindsey Graham, 'halcón' republicano y uno de los grandes aliados de Donald Trump

June 18, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States Senator Lindsey Graham (Republican of South Carolina) departs a Medal of Honor award ceremony in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, June 18, 2026 - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El senador republicano por Carolina del Sur Lindsey Graham, uno de los aliados más férreos del presidente Donald Trump, ha muerto este pasado sábado por la noche a los 71 años de edad como consecuencia de una "breve y repentina enfermedad", según ha informado su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

"La familia agracede las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", concluye el comunicado sobre la muerte de Graham, senador desde 2003 e incluso precandidato presidencial en 2016 desde una plataforma crítica con la figura de Donald Trump, a quien acabó declarando finalmente su lealtad absoluta, como otros tantos potenciales rivales republicanos.

La muerte de Graham, que desempeñaba el cargo de presidente del Comité Presupuestario del Senado, representa una conmoción para el ala neoconservadora del partido Republicano -- el senador había aparecido en público el viernes durante una visita a Ucrania -- y queda por ver su impacto en la composición de la cámara alta, donde los republicanos tienen una mayoría muy ajustada.

En junio, Graham derrotó a varios contrincantes en las primarias para asegurarse la nominación para un quinto mandato en el Senado. Los republicanos de Carolina del Sur ahora deben encontrar un candidato sustituto.

En cualquier caso, y sin llegar a formar parte de la Administración como tal, Graham representó su verdadero rol como uno de los principales exponentes estadounidenses en política exterior. De marcado carácter belicista, el senador ha sido una de las voces republicanas más favorables a la intervención militar en Irán, como ya defendió en su momento la invasión de Irak.

Graham, además, era también un aliado incontestable de Israel, como demuestra el hecho de que el presidente del país, Isaac Herzog, el ministro de Exteriores, Gideon Saar, y el ultranacionalista ministro de Seguridad del país, Itamar ben Gvir, han sido los primeros líderes internacionales en dar sus condolencias. "Un faro de claridad moral", le ha descrito el jefe del Estado israelí, "al que estaremos eternamente agradecidos" De hecho, el pasado mes de marzo, Graham apostó por enviar una misión para tomar la isla iraní de Jark. "Lo conseguimos en Iwo Jima", llegó a decir, en referencia a la batalla de la II Guerra Mundial en la isla japonesa, ahora llamada Ioto, "podemos conseguirlo aquí"; comentarios que le valieron las críticas incluso de su propia bancada republicana en el Congreso.