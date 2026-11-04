Texas, símbolo de la ola azul con el triunfo histórico de un senador y una gobernadora demócratas

November 2, 2026: Austin, Texas, USA. GINA HINOJOSA AND JAMES TALARICO held a joint rally and their last, at Stubb's music venue, in Austin. The energy was high as hundreds packed to hear their closing message. - Sandra Dahdah / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estado de Texas, tradicional bastión de los republicanos desde finales del siglo pasado, ha propiciado este martes un vuelco político histórico con el triunfo de candidatos demócratas tanto al Senado como a la Gobernación del territorio, reflejando la ola demócrata y el voto de castigo al presidente estadounidense, Donald Trump.

James Talarico, candidato demócrata al Senado, se ha impuesto al del Partido Republicano, Ken Paxton, dando un escaño a los demócratas por Texas por primera vez en 38 años en los comicios de medio mandato celebrados este martes.

El último senador demócrata por Texas fue Lloyd Bentsen, elegido en 1988, por lo que Talarico se convierte en el primer representante del partido en ganar una carrera senatorial en casi cuatro décadas y revierte una desventaja de 14 puntos con la que Donald Trump ganó el estado en los comicios presidenciales de 2024.

El escaño, hasta ahora en manos del republicano John Cornyn, es uno de los que los demócratas necesitaban voltear para recuperar el control del Senado, que también se ha confirmado en este proceso electoral.

Por su lado, Paxton, fiscal general del estado, venció a Cornyn en la segunda vuelta de las primarias republicanas --con el respaldo de Trump-- y se convirtió así en el primer senador de Texas que no vuelve a ser nominado por su partido desde 1970. Paxton fue sometido a un juicio político en 2023 por cargos de soborno y corrupción, aunque el Senado estatal lo absolvió.

Talarico representa lo más aproximado al progresismo que puede aparecer en suelo texano: un democristiano cuya página web es toda una declaración de intenciones. "Es hora de volcar las mesas", avisa, como hizo Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo.

Asimismo, la debacle republicana en su hasta ahora bastión se ha rematado con la victoria de la candidata demócrata a la Gobernación, Gina Hinojosa, quien se ha alzado con la victoria por delante de una de las grandes figuras republicanas, Greg Abbott, que ya ha concedido su derrota.

Hinojosa se ha hecho con el triunfo con siete puntos de distancia, una dura derrota que deja mal parado a los republicanos en uno de sus principales graneros de votos y donde manejaba la administración estatal desde 1995 cuando llego a la oficina George W. Bush.

En declaraciones a la cadena CNN, el miembro de la Cámara de Representantes por los republicanos, Dade Phelan, ha reconocido la "derrota política" que ha supuesto la "extinción" de los republicanos "en todos los niveles de las candidaturas electorales".

En este sentido, ha señalado directamente a la responsabilidad de Trump al afirmar que "los votantes actuaron como si realmente estuviera en las papeletas", mensaje con el que ha martilleado durante toda la campaña. "Expulsaron a todos y cada uno de los republicanos, en todos los niveles de las candidaturas", ha lamentado. "Eso es lo que ocurre cuando no puedes hacer campaña basándote en propuestas políticas", ha añadido.