Trump destituye a su jefa de gabinete Susie Wiles días después de la debacle electoral de los republicanos

October 9, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: White House chief of staff Susie Wiles walks on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, US, on Friday, Oct. 9, 2026. Trump is heading to Syracuse on Friday to - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Europ

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a su jefa de gabinete, Susie Wiles, que será reemplazada este próximo lunes por uno de los principales ideólogos ultranacionalista del movimiento MAGA, Stephen Miller; una medida adoptada días después de la debacle de los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato y que ha enfurecido al nuevo liderazgo demócrata de la cámara por el giro todavía más extremista que ha adoptado el mandatario.

El inquilino de la Casa Blanca ha anunciado en sus redes sociales que Miller, al que ha descrito como "uno de (sus) asesores de mayor confianza, asumirá" el nuevo puesto este 9 de noviembre.

En el mismo mensaje, ha agradecido la "excepcional" labor y el "trabajo estupendo" de Wiles, la primera mujer en estar al frente de su gabinete. La hasta ahora seretaria general de la Casa Blanca "pasará a formar parte de la Operación Política de Trump", ha dicho el mandatario, sin dar más detalles.

Miller, actualmente subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, es el artífice de las políticas de inmigración de línea dura del Gobierno, incluidas las redadas de deportación masiva de migrantes indocumentados.

Previamente, se desempeñó como asesor político durante el primer mandato de Trump, llegando a redactar el discurso de este de su investidura en 2017. Tras la derrota electoral de Trump en 2020, Miller fundó America First Legal, una fundación que se opone a las iniciativas empresariales en materia de diversidad, igualdad e inclusión.

El líder del Partido Demócrata y muy posible jefe de la nueva mayoría en el Senado, Chuck Schumer, ha trasladado su absoluta repulsa por el nombramiento de Miller y ha prometido que hará uso de la inminente mayoría demócrata en el Congreso para obstaculizar su nombramiento "a cada paso" que sea posible.

"Stephen Miller es el arquitecto de las políticas más bárbaras e inhumanas de esta administración. Trump no podría haber hecho una peor elección", ha manifestado Schumer.

Para el futuro líder del Partido Demócrata en la nueva Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, el nombramiento de Miller también resulta intolerable porque se trata de "un xenófobo peligroso y un extremista imprudente con las manos manchadas de sangre estadounidense", cuya presencia en el gobierno "debe ser erradicada como un tumor maligno". "Tiene que despedirlo hoy mismo", ha zanjado Jeffries.