EEUU.-AMP2.- Trump envía al "zar de las fronteras" a Minnesota tras la muerte de Pretti, tiroteado por un agente federal

January 14, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: White House Border Czar Tom Homan speaks to reporters on the driveway outside the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, on January 14, 2026 - Europa Press/Contacto/Francis Chung - Pool via CNP

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que enviará al "zar de las fronteras", Tom Homan, al estado de Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el marco de las manifestaciones por las redadas contra la migración.

"Enviaré a Tom Homan a Minnesota esta noche. No ha estado involucrado en ese área, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente", ha señalado este lunes en un mensaje publicado en redes sociales.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha precisado en redes sociales que Homan se encargará de gestionar las investigaciones de fraude en el estado que han provocado "el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes" y también de dirigir las operaciones del ICE en Minnesota.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha afirmado que se trata de una "buena noticia para la paz, la seguridad y la rendición de cuentas en Minneapolis". "He trabajado estrechamente con Tom durante el último año y ha sido un activo fundamental para nuestro equipo", ha expresado.

En este sentido, ha aseverado que "su experiencia y perspicacia" ayudará a las autoridades en las "investigaciones de fraude a gran escala en el estado", así como a "eliminar amenazas a la seguridad pública y a inmigrantes ilegales delincuentes violentos de las calles de Minneapolis".

Más tarde, el propio Trump ha informado en sus redes sociales de que ha mantenido una conversación telefónica con el gobernador de Minnesota, Tim Walz. "Me ha llamado para pedirme que trabajemos juntos (...). Ha sido una llamada muy buena y en realidad parece que estamos en una onda parecida", ha asegurado Trump, quien había acusado anteriormente a Walz de "incitar a la insurrección".

"Le he dicho que le diré a Tom Homan que le llame y que lo que queremos es a todos los criminales que tienen bajo custodia. El gobernador lo ha comprendido muy respetuosamente", ha explicado Trump, que ha destacado los "éxitos" logrados tras el envío de fuerzas federales a Washington, D.C., Memphis, Tennessee, Nueva Orleáns o Louisiana. Asimismo ha subrayado que Walz "está muy feliz de que Tom Homan vaya a Minnesota ¡y yo también!".

El pasado sábado un agente de la Patrulla Fronteriza mató al enfermero Alex Pretti mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE en el centro de Minneapolis, lo que ha provocado protestas de la población, ya que este incidente se suma a otros como el de la la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero también tiroteada o la detención de un niño de cinco años. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".