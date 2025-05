Trump invita al presidente de Emiratos Árabes Unidos a visitar la Casa Blanca

El dirigente emiratí destaca las "fructíferas conversaciones" con su par estadounidense

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha invitado este jueves a su homólogo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, a visitar la Casa Blanca tras una reunión bilateral como parte de su gira por la región de Oriente Próximo.

"Déjame un mes para arreglar el Despacho Oval, es decir, para preparar todo, y espero recibirle en la Casa Blanca. Lo celebraremos juntos", ha afirmado el magnate en presencia del presidente emiratí en alusión al anuncio que el país realizó en marzo sobre inversión en Inteligencia Artificial, semiconductores y energía.

Asimismo, Trump ha descrito al presidente emiratí "como un hombre muy fuerte" que es "muy respetado". "No tengo ninguna duda de que la relación seguirá creciendo y mejorando. Tu relación y la mía no puede mejorar, así que no puedo decir que vaya a mejorar porque está en su mejor momento", ha resaltado.

La Casa Blanca ha detallado más tarde en un comunicado que Trump ha anunciado durante su visita a la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, más de 200.000 millones de dólares (178.700 millones de euros) en acuerdos comerciales, lo que eleva la inversión en esta región del Golfo a más de dos billones.

En concreto, las empresas Boeing y GE Aerospace han asegurado 14.500 millones de dólares (12.900 millones de euros) por parte de la aerolínea Etihad Airways para invertir en 28 aviones Boeing 787 y 777X fabricados en Estados Unidos, un proceso que permitirá apoyar, según la Casa Blanca, 60.000 empleos en Estados Unidos.

Asimismo, la empresa Emirates Global Aluminum invertirá en un proyecto de fundición de aluminio de 4.000 millones de dólares (3.500 millones de euros) en Oklahoma, mientras que ambos países también tienen previsto colaborar para construir en la capital el mayor centro de datos de Inteligencia Artificial fuera de Estados Unidos.

Por su parte, el dirigente emiratí se ha mostrado "complacido" de recibir a su par estadounidense, destacando el compromiso que ambos países mantienen tras 50 de "asociación estratégica" en favor de "la prosperidad, la estabilidad y el desarrollo en nuestras regiones y en todo el mundo".

En un mensaje en su cuenta de la red social X, ha subrayado las "fructíferas conversaciones" con Trump, con quien ha coincidido en "seguir impulsando la inversión en industrias orientadas al futuro (...) en beneficio de la humanidad".

Trump ha visitado más pronto la base militar estadounidense de Al Udeid, a las afueras de Doha, donde se ha reunido con las tropas desplegadas en el país, y también ha participado en una mesa redonda empresarial con líderes de Qatar.