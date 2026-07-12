Trump lamenta la muerte del senador Lindsey Graham, un "verdadero patriota"

Archivo - 22 January 2020, US, Washington: US Senator Lindsey Graham speaks at a press conference on the Senate impeachment trial against US President Donald Trump on Capitol Hill. Photo: Douglas Christian/ZUMA Wire/dpa - Douglas Christian/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado sus condolencias por la muerte este pasado sábado del senador por Carolina del Sur Linsdsey Graham, presidente del Comité Presupuestario de la cámara alta, gran apoyo del mandatario y una de las voces más representativas en política exterior del país.

"El senador Lindsey Graham, una de las personas y senadores más extraordinarios que he conocido, ha fallecido. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lo echaremos mucho de menos", ha manifestado Trump en un escueto mensaje en su plataforma Truth Social.

Graham ha muerto este pasado sábado por la noche a los 71 años de edad como consecuencia de una "breve y repentina enfermedad", según ha informado su oficina en un comunicado publicado en redes sociales.

Graham representó su verdadero rol como uno de los principales exponentes estadounidenses en política exterior. De marcado carácter belicista, el senador ha sido una de las voces republicanas más favorables a la intervención militar en Irán, como ya defendió en su momento la invasión de Irak, y era también un gran aliado de Israel.

Más tarde, Trump ha anunciado en su red social que ha ordenado que las banderas de todo el país ondeen a media asta hasta las 18.00 horas del próximo sábado "en honor a los excepcionales vida y logros del senador Lindsey Graham, un amigo querido por mí y un auténtico gran hombre".

Trump ha destacado que Grahan ha logrado importantes avances para el país y "para su querido estado de Carolina del Sur". "¡Que Dios te bendiga, Lindsey!", ha concluido.

LA MUERTE DE GRAHAM, UN GOLPE A SU REFORMA ELECTORAL

Horas después, y ya en comentarios a los medios estadounidenses, Trump ha lamentado que la muerte de Graham ha representado un varapalo a sus esfuerzos para imponer una reforma electoral cuyos críticos denuncian como un intento de restringir el voto.

"Donde (Graham) estaba ganando fuerza era en la Ley para Salvar a Estados Unidos", ha manifestado Trump", "y creo que iba a adoptar una postura muy firme para abolir la figura del filibustero", en referencia a la figura legislativa que representaba uno de los principales obstáculos para la aprobación de la normativa.

Trump, sin embargo, también ha reconocido sus discrepancias con Graham, en particular sobre la guerra de Ucrania. "Yo quería poner fin rápidamente a la guerra pero creo, francamente, que él era más partidario de seguir con el tema", ha estimado.