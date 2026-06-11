EEUU.-AMP2.- Trump suspende los ataques contra Irán alegando la aprobación de los "puntos finales" del acuerdo

June 10, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: US President Donald Trump gives remarks during a signing ceremony for the 'Secure America Act'' in the Oval Office of the White House in Washington, DC, US, on Wednesday, June 10, 2026. President Donal - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

"La fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho

Fuentes iraníes desmienten que Teherán haya dado su visto bueno a ningún texto

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que suspende los ataques programados para la noche de este jueves contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

"Dado que se han llevado a cabo conversaciones con Irán al más alto nivel del liderazgo iraní, yo, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

El magnate republicano ha afirmado además que "los puntos finales" del acuerdo para poner fin al conflicto han sido alcanzados "tanto en concepto como en detalle" por todas las partes, incluyendo Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

"El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente", ha dicho el mandatario estadounidense.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, ha reiterado que ha llegado a un "gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán" y que su Administración está ultimando el documento, "lo cual debería ocurrir en los próximos días".

En este sentido, Trump ha apuntado a una posible firma en Europa: "Probablemente firmaremos el acuerdo en Europa. La bolsa subió 1000 puntos. Eso significa que les gusta el acuerdo. Significa que les gusta. El petróleo empezará a bajar (...) incluso más que antes", ha asegurado.

"Y lo más importante, tenemos un acuerdo de que Irán nunca tendrá armas nucleares, que era el objetivo principal de todo lo que tuvimos que negociar para conseguirlo", ha agregado, antes de indicar que ha mantenido conversaciones con los dirigentes de Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait y "otros" países.

El inquilino de la Casa Blanca ha hecho estas declaraciones, si bien fuentes del equipo negociador iraní han desmentido que Teherán haya aprobado "ningún texto" para el acuerdo con Washington, en declaraciones a la agencia de noticias iraní Fars.

Trump había anunciado previamente que las fuerzas estadounidenses volverían a atacar territorio iraní la noche de este jueves e incluso había aludido a que Washington, "en algún momento de un futuro no muy lejano, tomará" la estratégica isla de Jark y "otros puntos de la infraestructura petrolera" de Teherán.

"Asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, de forma muy similar a como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está funcionando de maravilla tanto para Venezuela como para Estados Unidos", ha subrayado este jueves el jefe de la Casa Blanca.

Las amenazas se producen cuando, por segundo día consecutivo, Washington y Teherán han intercambiado ataques, después de que la Guardia Revolucionaria reivindicara el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.