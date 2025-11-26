November 17, 2025, Washington, District of Columbia, United States: National Guard soldiers on patrol near the White House on November 17, 2025 in Washington, D.C. A federal judge ruled on November 20, 2025 that President Trumpâ€s deployment of National - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

El gobernador de Virginia Occidental dice que está "recibiendo informes contradictorios" sobre el estado de los militares

Desde Florida, Trump dice que el tirador "pagará un precio muy alto"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han resultado heridos en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha dicho en un primer momento a través de su perfil en la red social X que dos de sus militares desplegados en Washington DC habían sucumbido a las heridas pero minutos después se ha retractado, subrayando que está "recibiendo informes contradictorios" sobre su estado.

"Proporcionaremos actualizaciones adicionales una vez recibamos información más completa", ha añadido. Cabe mencionar que la publicación en la que el republicano informaba de su fallecimiento ha sido compartida por la Casa Blanca.

Minutos antes, Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión de Mar-a-Lago, ha declarado que "el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido".

Asimismo, ha expresado a través de Truth Social que, "independientemente de ello, pagará un precio muy alto". "Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden", ha dicho.

Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que "un sospechoso está bajo custodia". Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.