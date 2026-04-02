EEUU.- AMP3.- La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, abandona el cargo

April 1, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States Attorney General Pam Bondi arrives before President Donald Trump speaks about the Iran war from the Cross Hall of the White House on Wednesday, April 1, 2026, in Washington - Europa Press/Contacto/Alex Brandon - Pool via CNP

Trump se refiere a Bondi como una "amiga leal" y alaba su "labor extraordinaria" al frente del Departamento de Justicia

La letrada dice que su nuevo destino "le entusiasma enormemente" y le permitirá seguir "luchando" por la Administración Trump

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la salida del Gobierno de la fiscal general, Pam Bondi, quien será reemplazada de forma interina por su 'número dos', Todd Blanche.

"Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo puesto muy necesario e importante en el sector privado, que se anunciará en una fecha próxima, y nuestro fiscal general adjunto, Todd Blanche, una mente jurídica muy talentosa y respetada, asumirá el cargo de fiscal general en funciones", ha informado en redes sociales.

El inquilino de la Casa Blanca se ha referido a Bondi como una "gran patriota estadounidense y una amiga leal" y ha destacado que la responsable del Departamento de Justicia "ha desempeñado fielmente el cargo de fiscal general durante el último año".

"Pam ha realizado una labor extraordinaria al supervisar una campaña de represión a gran escala contra la delincuencia en todo el país", ha defendido, asegurando que ello haya llevado a una reducción "drástica" del número de asesinatos en el país norteamericano.

Trump se ha limitado a anunciar la salida de Bondi de su Gobierno, si bien fuentes gubernamentales citadas por la cadena de televisión NBC News aseguran que se trata de un despido. Estas mismas fuentes apuntan a que el mandatario se sentía "cada vez más frustrado" con la actividad de la ya exfiscal general.

Entre estos asuntos figurarían la gestión de los archivos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, amigo personal de Trump, y el hecho de que no haya investigado ni procesado a suficientes oponentes políticos del republicano.

La polémica sobre el caso del fallecido empresario estalló después de que la cartera dirigida por Bondi informara en julio de 2025 que no haría pública más información sobre el pederasta, si bien una ley bipartidista obligó posteriormente al Departamento a difundir millones de documentos en los que se menciona a importantes figuras públicas clientes de Epstein, incluido el propio Trump.

El magnate alegó, al anunciar el nombramiento de Bondi en noviembre de 2024, que "el Departamento de Justicia, con su marcada tendencia partidista, ha sido utilizado como arma contra (él) y otros republicanos". "Eso se acabó", zanjó.

Por su parte, Bondi ha indicado que durante el "próximo mes" seguirá trabajando "sin descanso" dentro de la cartera para garantizar el traspaso de funciones a Blanche, a quien ha calificado como "extraordinario".

La letrada, que no se ha referido a su salida, tampoco ha ddado muchos detalles sobre su nuevo destino, si bien ha asegurado que pasará a "desempeñar un importante puesto en el sector privado que (le) entusiasma enormemente" y en el que seguirá "luchando por el presidente Trump y esta Administración".

Así, ha aprovechado para presumir de logros al frente de la cartera, mencionando la tasa de homicidios "más baja en 125 años", el desmantelamiento de "bandas nacionales y transnacionales en todo el país", la detención de "más de 90 figuras clave de los cárteles, entre otros.

"Liderar los esfuerzos históricos y sumamente exitosos del presidente Trump para hacer de Estados Unidos un país más seguro ha sido el honor de mi vida, y sin duda el primer año más trascendental del Departamento de Justicia en la historia de Estados Unidos", ha considerado, antes de afirmar sentirse "eternamente agradecida por la confianza depositada" por Trump para "hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro".

El ahora fiscal general ha manifestado su agradecimiento al presidente estadounidense por la "confianza depositada" en él, en un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha destacado la "firmeza y convicción" de su predecesora.

"Le estoy agradecido por su liderazgo y su amistad", ha señalado Blanche, antes de prometer que Washington seguirá "apoyando a las fuerzas del orden, haciendo cumplir la ley y todo lo que esté en nuestra mano para mantener la seguridad de Estados Unidos".